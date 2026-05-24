Remesas familiares crecieron 3,2% durante el primer trimestre

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), España se mantiene como el origen de más de la mitad de los recursos recibidos.

El último reporte de Estudios Económicos del BCP destaca que el ingreso de remesas familiares al país durante el primer trimestre de este año totalizó US$ 318,9 millones. Esta cifra representa un incremento en comparación con los US$ 308,9 millones registrados entre enero y marzo del 2025. El comportamiento mensual durante este arranque del año mostró una aceleración progresiva. Mientras que enero cerró con US$ 96 millones, marzo experimentó un salto significativo, alcanzando los US$ 117,1 millones, consolidándose así como el mes de mayor actividad para el envío de dinero por parte de los compatriotas trabajadores en el extranjero. Al comparar ambos periodos, se observa que aunque este año se inició por debajo de las cifras registradas en enero de 2025, la recuperación en febrero y el fuerte cierre registrado en marzo último permitieron un balance trimestral positivo, con una variación del 3,2%.

Principales orígenes del dinero

El análisis por zonas geográficas confirma que España sigue siendo, por amplio margen, el principal mercado emisor. Los compatriotas residentes en dicho país enviaron un acumulado de US$ 180,6 millones en los primeros tres meses del presente año. En el ranking de los cinco países con mayor volumen de envíos de dinero en este trimestre se encuentran: España: US$ 180,6 millones; Argentina: US$ 51,7 millones; EE.UU.: US$ 35,2 millones; Brasil: US$ 10,6 millones; Francia: US$ 8,1 millones. Estos recursos, que provienen principalmente de servicios y mano de obra paraguaya en el exterior, representan un alivio fundamental para la economía de miles de familias paraguayas y un ingreso de divisas clave para la balanza de pagos del país.

El BCP recuerda que estos datos corresponden a cifras preliminares sujetas a revisión.

Los países principales

En el ranking de los cinco países con mayor volumen de envíos de dinero en este trimestre se encuentran: España, Argentina, EE.UU., Brasil y Francia.