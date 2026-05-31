Shoppings reportan menor dinamismo

Desde el gremio de centros comerciales compartieron los resultados de los primeros cuatro meses del año, que muestran que algunos subsectores como supermercados y gastronomía fueron claves para un mayor dinamismo en las ventas.

En ese sentido, el presidente de la CCCPy, Andrés Kemper, dijo que el sector atraviesa una etapa de crecimiento, que se constata en el mercado y en algunos segmentos, según datos de la procesadora Bancard.

Indicó que en el primer cuatrimestre se registró un crecimiento, aunque consideró que fue menor a lo observado en la comparación del mismo periodo de 2025 frente al 2024.

Afirmó que los primeros cuatro meses de este año, comparado con el año pasado, registra crecimiento del 7%, el cual corresponde principalmente al alza de ventas de supermercados dentro de los centros comerciales. “No obstante, existe un crecimiento en todos los subsectores de nuestra industria, porque en el centro comercial uno tiene entretenimiento, peluquerías, patios de juegos, cines, casinos, supermercados, tiendas de tecnología, etc.”, comentó. En ese sentido detalló que es la primera vez que se dividió el análisis por subsectores para conocer el desempeño de cada uno, dado que anteriormente siempre se presentaban los resultados de toda la industria en conjunto.

Caída en compra argentina

Añadió que con estos índices podrían comenzar a desagregar el comportamiento de cada uno de los rubros dentro de los 26 shoppings que forman parte del gremio y reconoció que hoy “se vive un dinamismo menor al de los años anteriores”. En cuanto a los factores que influyeron en los resultados, expresó que son varios, aunque citó como uno de ellos la caída del uso de tarjetas por parte de extranjeros en Paraguay, especialmente de los provenientes de Argentina.

“Los argentinos el año pasado consumían un ticket alto y venían a comprar. Hoy se tiene una caída importante de adquisiciones, en torno al 25%”, acotó.

Otro factor es el tipo de cambio debido a que el precio de venta se observa en guaraníes, aunque muchos de los artículos comercializados en las tiendas están dolarizados. Sin embargo, al convertir y cobrar en la divisa norteamericana, el valor está 25% por debajo de lo que se registraba el año pasado.

“La caída del tipo de cambio se trata de un factor exógeno sobre el cual no se tiene control. Más allá de la caída o suba de la divisa estadounidense, ambos efectos pueden ser manejables siempre que no sean muy abruptos”, sostuvo, a la par de destacar que lo vivido en los últimos meses respondió justamente a un efecto brusco.