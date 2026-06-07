El Chaco evidencia potencial productivo

En su proyección de junio, la consultora reveló que también aumentó el área de siembra y el rendimiento de la producción en el Chaco. Larissa Barboza Álvarez, analista senior, mencionó que el principal factor fue el comportamiento de las lluvias durante la campaña, que contribuyó a obtener buenos rindes al iniciarse la cosecha.

De acuerdo con los datos del informe, el desempeño en la región Occidental alcanzó un promedio de 2,4 toneladas por hectárea. Incluso hubo lotes puntuales con rendimientos de entre 3,8 y 4 toneladas por hectárea de soja, que representa un hito para el Chaco, según Barboza, ya que estos niveles de productividad son comparables a los observados en la región Oriental, históricamente considerada más productiva.

“Si bien el promedio en la Oriental se ubicó en poco más de 3 toneladas por hectárea, se observaron lotes con rendimientos de hasta 6 toneladas por hectárea. Esto demuestra que aún existe margen para seguir incrementando de manera sistemática la productividad en la principal región agrícola (Oriental) del país”, aclaró la profesional sobre el desempeño de ambas regiones.

Cosecha y suelo chaqueño

Añadió que la cosecha presenta un avance promedio del 60% en el Chaco, con Boquerón liderando los trabajos. El objetivo es concluir las labores hacia mediados de mes, momento en el que quedará oficialmente cerrada la campaña de soja en Paraguay.

Respecto a las características productivas de la zona chaqueña, Barboza destacó que los suelos son naturalmente fértiles y que, en algunos casos, ni siquiera requieren fertilización. “El principal desafío continúa siendo la irregularidad de las precipitaciones, aunque algunos productores ya evalúan la posibilidad de sembrar soja de primavera bajo sistemas de riego”, señaló.

Área sembrada se expande

La analista agregó que el área sembrada en el Chaco pasó de 150.000 a casi 157.000 hectáreas y que la producción esperada subió de 331.000 a 376.000 toneladas.

Con ello, estimó que la zafra principal, sumando ambas regiones, se eleva a 10,94 millones de toneladas. Considerando además una zafriña de 1,40 millones de toneladas, la producción total paraguaya de soja para el ciclo 2025-26 se sitúa en 12,34 millones de toneladas.

Un hito para el Chaco

Producción alcanzada es un hito para el Chaco, ya que estos niveles son comparables a los de la región Oriental, considerada históricamente como más productiva.