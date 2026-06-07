Valorización de carne paraguaya amortigua caída de exportaciones

La carne paraguaya continúa ganando valor en el mercado internacional. De acuerdo con el último boletín del Senacsa dado a conocer recientemente, el precio promedio de exportación alcanzó US$ 6.672 por tonelada entre enero y mayo de este año, lo que representa un incremento del 17% respecto a los US$ 5.670 registrados en el mismo periodo de 2025.

Además, si se analiza la evolución mensual el reporte del servicio muestra que el quinto mes de este año marcó el mejor registro del 2026, con una cotización promedio de US$ 7.118 por tonelada, por encima de los precios observados en los meses anteriores, que oscilaron entre US$ 6.400 y US$ 6.700 por tonelada.

Menos tonelada de carne exportada

Esta mejora en los valores permitió amortiguar el impacto de la menor colación de carne bovina que viene registrando desde hace varios meses.

Hasta este quinto mes del año se embarcaron un total de 106.356 toneladas de productos cárnicos, lo que implica una reducción del 28%, en comparación con las 149.508 toneladas enviadas en el mismo periodo del año pasado.

El informe del ente sanitario también revela que el volumen exportado durante los primeros cinco meses de 2026 es el más bajo para ese periodo de los últimos cinco años. Es decir, entre 2021 y 2025 las colocaciones de carne bovina superaron los niveles registrados este año.

16% menos de divisas, pero monto es mayor a años anteriores

En lo que hace a los ingresos logrados por las colocaciones de la proteína roja alcanzaron US$ 709 millones, una cifra que representa una disminución del 16% frente a los US$ 847 millones obtenidos entre los meses de enero y mayo del año pasado. Sin embargo, el panorama es diferente cuando se observan los ingresos.

Así los US$ 709 millones acumulados hasta mayo último constituyen el segundo mejor resultado para el periodo enero-mayo desde 2018, solo por detrás de los US$ 847 millones alcanzados el año pasado.

Israel recupera el segundo lugar

El acumulado a mayo también muestra movimientos en el ranking de los principales compradores de la carne paraguaya.

En ese contexto, Chile se mantuvo como el principal destino, con importaciones por 36.369 toneladas y valor de US$ 251 millones. Por su parte, Israel recuperó el segundo lugar entre los mayores compradores, con adquisiciones por 13.955 toneladas que representaron ingresos por US$ 106 millones. Estados Unidos quedó en la tercera posición, con compras por 17.828 toneladas y un valor de US$ 99 millones. En tanto, Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 11.851 toneladas exportadas por US$ 80 millones, mientras que Canadá completó el top cinco, con 7.615 toneladas por US$ 45 millones.

Precio subió en un 17%

Precio promedio por tonelada subió 17% interanual y logró sostener uno de los mayores niveles de ingresos de los últimos años.