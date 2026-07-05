Disminuye cesión de energía

El grupo de especialistas, una vez más, accedió a compartir sus observaciones y conclusiones, en este caso de los primeros cinco meses del 2026, pero, de nuevo, optaron por el anonimato, porque las represalias en el sector energético público existen.

¡Manos a la obra! Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en mayo último, tuvieron un comportamiento parecido. Itaipú aumentó su generación en un 13% y Yacyretá en 8% respecto al mismo mes del 2025.

No obstante, si consideramos en forma conjunta la generación de ambas binacionales en mayo de 2026, se ha registrado un aumento del 12% comparada con mayo del año pasado.

Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en el lapso comprendido entre enero y mayo de este año, lograron un aumento de la generación del 0,6 % y 1,2% con relación al mismo periodo del año anterior.

Una vez más, si consideramos la generación de ambas binacionales entre enero y mayo últimos, concluiremos que hubo un aumento del 0,7% respecto a similar lapso del año anterior.

Nuestras fuentes apuntan también que en 2025 y 2024 la generación de ITAIPÚ no alcanzó el valor anual de 75.000 GWh (1 GWh=1000 MWh), que es su energía garantizada, y el 2026 arrancó de forma parecida. Además, apuntan con especial énfasis que la central paraguayo-argentina no alcanzará al valor nominal de 20.000 GWh en el año.

Explican que ese déficit de generación se debe, en gran parte, a las condiciones hídricas del río Paraná, así como a la disponibilidad de las unidades generadoras en ambas centrales hidroeléctricas.

Energía paraguaya

Del total de la energía generada en las binacionales, nuestro país aprovechó el 37 % entre enero y mayo de 2026. De Itaipú retiró el 39% y de Yacyretá, 29%.

En mayo utilizó el 60% de la energía disponible en las binacionales, 68% desde Itaipú y 13% de Yacyretá.

De la generación total en ambos complejos, entre enero y mayo de 2026, Paraguay utilizó el 75% de lo que le corresponde: 78% de Itaipú y 57% de Yacyretá.

Aprovechamiento en Paraguay

La ANDE retiró en mayo último de las binacionales 11% más que el mismo mes del 2025 y 31% mayor respecto a marzo de 2024.

En el lapso enero-mayo de 2026, utilizamos 18% más energía producida por las binacionales respecto al mismo lapso de 2025 y 25% mayor al 2024.

Energía cedida por nuestro país

La energía cedida en las binacionales de la parte paraguaya entre enero y mayo de 2026 fue el 25% de la que corresponde a nuestro país en las dos centrales hidroeléctricas. En Itaipú cedimos 22% y en Yacyretá el 43% de la energía que corresponde al Paraguay según lo consagran los Tratados vigentes.

La energía que cedió Paraguay en ambas hidroeléctricas entre enero y mayo últimos fue inferior en 31% respecto al mismo periodo del año anterior y 22% inferior con relación al mismo periodo de 2024.

En mayo pasado cedimos 1.586 GWh, el 40% de la energía paraguaya de las binacionales de ese mes, equivalente a una potencia media horaria de 2.132 MW; el margen de disponibilidad que tuvimos y no utilizamos en nuestro país en este mes.

Conclusiones

1. La energía generada en Itaipú y Yacyretá en mayo de 2026 fue 7.858 GWh, que implica un aumento del 12% respecto a lo generado en mayo de 2025.

2. En forma conjunta, la generación de ambas centrales entre enero y mayo de 2026 tuvo un aumento del 0,7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

3. Las dos centrales, de enero a mayo últimos, registraron un aumento de generación en 0,6% y 1,2%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

4. Paraguay usó 75% de lo que le corresponde en las hidroeléctricas entre enero y mayo últimos. De Itaipú usó 78%; de Yacyretá, 57%.

5. La ANDE, en mayo de 2026, utilizó el 60% de la energía generada en las binacionales, un 11% más energía que en 2025.

6. La ANDE, entre enero mayo últimos, usó 18% más energía de Itaipú y Yacyretá, respecto al mismo periodo del año anterior.

7. La energía cedida en mayo fue el 40% de lo disponible para Paraguay en Itaipú y Yacyretá.

8. La energía cedida por Paraguay en ambas hidroeléctricas entre enero y mayo de 2026 fue inferior en 31% respecto al mismo periodo del año anterior.

9. La energía cedida en mayo de 2026 fue de 1.586 GWh y es equivalente a una potencia media horaria de 2.132 MW; que es el margen de disponibilidad en términos de potencia disponible y no utilizada en nuestro país en mayo pasado.

10. El margen de disponibilidad de potencia varía cíclicamente durante el año, según el consumo interno y del déficit de agua; en especial en horario de punta de carga del sistema paraguayo, explicaron finalmente.

El aprovechamiento

Del total de la energía generada en las centrales binacionales, Itaipú y Yacyretá, nuestro país aprovechó el 37% entre enero y mayo de 2026.

Merma la cesión, pero...

En Itaipú cedimos 22% y en Yacyretá el 43% de la energía que corresponde al Paraguay según lo consagran los Tratados vigentes.