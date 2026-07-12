Digitalizando el seguro: operativas que no se irán

En la suscripción, la automatización funciona con gran eficiencia en riesgos estandarizados como ser, seguros de automóviles particulares, combinados familiares, seguros de viaje o incluso determinados productos de vida individual de bajo capital. Sin embargo, cuando el riesgo presenta particularidades técnicas relevantes —grandes riesgos industriales, energía, responsabilidad civil amplia, riesgos sofisticados, etc.— el análisis humano continúa siendo determinante. La suscripción manual permite interpretar más la información; valorar las circunstancias excepcionales no contempladas en los modelos predictivos; negociar cláusulas específicas y ajustar condiciones del contrato a situaciones especiales. Aquí la experiencia del suscriptor —su capacidad de analogía, prudencia técnica y visión jurídica— resulta insustituible.

Con respecto a la redacción y cláusulas contractuales, la estandarización contractual es buena pero el seguro sigue siendo un contrato con contenido normativo complejo, sometido a regulación específica, jurisprudencia cambiante y control de cláusulas abusivas. La interpretación jurídica, la coherencia sistémica del clausulado y la prevención de ambigüedades no pueden delegarse plenamente en sistemas automáticos sin asumir riesgos significativos de litigiosidad futura.

Obviamente la gestión de la siniestralidad un gran porcentaje está automatizado, pero donde la operativa manual será siendo imprescindible es la gestión de siniestros complejos o controvertidos por las múltiples variables que se presentan en relación a la determinación de la cobertura; la interpretación de las exclusiones y la coordinación con peritos y abogados o la misma negociación con los terceros. La intervención humana aquí, aporta un criterio ponderado ante conflictos y su negociación.

En el segmento corporativo, la relación personal continúa siendo un activo estratégico. Las decisiones de aseguramiento en grandes empresas involucran aspectos financieros, estratégicos y reputacionales. La negociación de programas internacionales, la estructuración de capas de reaseguro o la coordinación de coberturas multinacionales exigen interacción directa. La digitalización facilita la gestión, pero la confianza institucional se construye a través del vínculo humano. El asesoramiento personalizado no puede ser completamente reemplazado por plataformas digitales, especialmente en riesgos de alta exposición.

En cuanto al marco regulatorio, el seguro es cada vez más exigente en materia de solvencia, gobierno corporativo, protección del consumidor y prevención de lavado de activos. Aunque existen herramientas automatizadas de compliance, la responsabilidad última recae en órganos humanos. La interpretación normativa, la evaluación de riesgos regulatorios y la implementación de políticas internas requieren análisis cualitativo. Las decisiones estratégicas vinculadas al cumplimiento no pueden delegarse exclusivamente en sistemas automatizados.

Un aspecto no menos importante es la dimensión ética del seguro. Las decisiones sobre rechazo de cobertura, rescisión contractual o interpretación restrictiva de cláusulas tienen impacto directo en personas y empresas. La intervención humana introduce un componente de responsabilidad y ponderación que difícilmente pueda ser replicado por algoritmos. La transparencia y la razonabilidad en la toma de decisiones será una exigencia creciente, y ello presupone supervisión profesional.

En resumen, las tareas repetitivas y estandarizadas continuarán migrando hacia entornos digitales. Pero allí donde intervienen riesgos complejos, interpretación normativa, negociación estratégica o juicio prudencial, la operativa manual seguirá siendo imprescindible. El futuro del sector no será una sustitución total del factor humano, sino una integración inteligente entre tecnología y experiencia profesional, porque donde hay riesgo, hay incertidumbre; y donde hay incertidumbre, el juicio humano conserva un lugar irremplazable.

Técnicas y jurídicas

Lejos de ser resistencia al cambio, la permanencia de ciertas operaciones manuales responde a razones técnicas, jurídicas y humanas.

(*) Abogado