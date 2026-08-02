Bajarán los precios hasta un 50%

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), que autorizó a la estatal Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) a vender directamente en el mercado libre, mediante subastas, la parte del gas natural que le corresponde en los contratos de producción compartida con diferentes petroleras. En los contratos de producción compartida, en su mayoría suscritos por la gigante Petrobras, las petroleras asumen los derechos para explotar áreas con enormes reservas ya probadas a cambio de entregarle un porcentaje de su producción al Estado brasileño, representado por la PPSA.

Hasta ahora, el volumen que las petroleras le entregaban a la PPSA era vendido de forma exclusiva a Petrobras, que luego la revendía al mercado.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la nueva política permitirá que el gas del Estado llegue directamente a la industria a un precio cercano a los US$ 5 por millón de BTU, frente a los US$ 12 dólares por millón de BTU que paga hoy el mercado brasileño por ese mismo gas.

“La reestructuración rompe un modelo concentrado de comercialización y permitirá ofrecer un insumo estratégico a un precio mucho más competitivo para la industria nacional”, dijo el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

La resolución también autorizó la primeras subastas este mismo año. El plan contempla licitaciones de corto plazo entre 2026 y 2030, y contratos de largo plazo desde 2030, para dar previsibilidad a productores como a consumidores industriales.

El Gobierno decidió también que el gas comercializado por el Estado tenga como destino prioritario a industrias de uso intensivo del gas entre ellas las industrias químicas, petroquímicas, de fertilizantes y siderúrgica, aunque la asignación final dependerá de las condiciones de cada proceso de venta.

La medida es parte de la estrategia del Ejecutivo para aumentar la oferta de gas natural, ampliar la competencia y reducir la concentración existente en el mercado brasileño, históricamente dominado por Petrobras.

Nuevas inversiones

El gas del Estado llegará directamente a la industria por 5 dólares por millón de BTU, aproximadamente, frente a los 12 dólares que paga hoy.