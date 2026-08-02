Senave aplicará exoneraciones mediante la Cédula Mipymes

El presidente del Senave, Ramiro Samaniego, comentó que como institución venían recibiendo pedidos relacionados con la exoneración de tasas para pequeños productores.

Agregó que, mediante esta iniciativa, los beneficiarios podrán acceder a exoneraciones y descuentos en servicios de registro, mantenimiento, habilitación, renovación, certificaciones y otros trámites contemplados en el arancel vigente del Senave. “Sabemos que eso generará un gran incentivo a la formalización, principalmente de lo que son los pequeños emprendedores, y facilitaremos su implementación mediante el certificado de cumplimiento tributario al día y la Cédula Mipymes tramitada en el MIC para poder obtener todos esos beneficios”, detalló.

Samaniego comentó que el ente tiene monitoreados alrededor de 6.300 usuarios en todo el sistema, gran parte de ellos microemprendedores que podrán acceder a esta exoneración.

¿En qué consiste el beneficio?

De acuerdo a lo explicado por las autoridades, la iniciativa contempla exoneraciones y descuentos en un total de 103 trámites del Senave, establecidos en la Res. Nº 500/26. Los beneficios, según dieron a conocer, abarcan 45 tipos de trámites de la Unidad de Registro, 14 de la Dirección de Agroquímicos e Insumos Agrícolas, 12 de la Dirección de Semillas, 15 de la Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica, 12 de la Dirección de Laboratorios y 5 de la Dirección de Bioseguridad Agrícola. Por su parte, Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, explicó que la resolución aplicada al Senave, durante los primeros tres años contados a partir de la obtención de la Cédula Mipymes, las microempresas dispondrán de exoneración de 100% en sus aranceles, beneficio que se transformará en un descuento permanente del 75% a partir del cuarto año.

En el caso de pequeñas empresas, el régimen establece reducción del 75% durante los primeros tres años iniciales, pasando luego a un descuento del 50%.

A su vez, se refirió a las actividades económicas a las que se dedica este sector. En ese sentido, expresó que el sector del transporte terrestre local de carga encabeza la participación, con 2.936 firmas registradas, representando el 11,61% del total. Le sigue el transporte de carga interdepartamental e internacional, con 1.163 firmas (4,60%); el cultivo de soja y producción primaria, con 617 empresas (2,44%); comercio al por mayor de materias primas agrícolas, con 444 establecimientos (1,76%); y servicios de consultoría agronómica, con 351 profesionales y empresas (1,39%)

Por otra parte, el viceministro detalló que 500.000 empresas ya disponen de su Cédula Mipymes, las cuales representan el 98% de las empresas del Paraguay.

Además, representan 76,5% del empleo, lo que equivale a brindar sustento a 7 de cada 10 trabajadores en el territorio nacional, amplió Giménez.

Precisó que esta iniciativa abre una puerta de oportunidad para el acceso a financiamiento.

76,5% del empleo

Unas 500.000 empresas ya disponen de su Cédula Mipymes y representan el 98% de establecimientos del Paraguay, con el 76,5% del empleo.