Emisión de bonos del Tesoro impulsó recuperación en julio

El inicio del segundo semestre del 2026 continúa marcando una alentadora recuperación en los volúmenes de negociación bursátil en el país. Este resultado sigue revirtiendo la ralentización que se observó entre febrero y mayo pasados, de acuerdo con un informe publicado por Cadiem Casa de Bolsa.

De acuerdo a los datos, en julio último, las operaciones bursátiles sumaron G. 6,3 billones (unos US$ 1.042 millones), el monto más alto en el último año y medio, con variación de 1,4% respecto a julio de 2025. El volumen mensual de julio 2026 solo es superado por los G. 6,8 billones que se habían registrado en diciembre de 2024 y representa un incremento de 24,7% frente a junio del 2026. Al observar el comportamiento por mercados, se observa que el volumen acumulado en las emisiones de nuevos títulos se ubicó en un nivel 14,1% superior que en los primeros siete meses del 2025, gracias al fuerte arranque de año que se tuvo en este 2026 y el significativo repunte de julio.

Fuerte impulso de bonos del Tesoro en emisiones primarias

Según se observa en el reporte, los cuatro meses consecutivos de caída que se registraron desde marzo, en el mercado primario de la BVA, fueron interrumpidos por el aumento interanual de 54,3% en julio, con lo que volumen del mes alcanzó los G. 1,1 billones.

La presencia de entidades en el mercado bursátil para la búsqueda de recursos tomó un importante impulso en julio pasado, como también la participación del sector público, con la vuelta de los bonos del Tesoro en el mercado primario de la BVA.

En el séptimo mes del año, el 47% de las emisiones de bonos en guaraníes correspondió al sector público, mientras que las entidades financieras exhibieron también una presencia importante, de 40%. El siguiente rubro en participación fue el de servicios, con 8%; las industrias concentraron el 4% de volúmenes de emisión de títulos; y el comercio, el restante 1%.

Por su parte, las emisiones en dólares estuvieron marcadas principalmente por las entidades financieras, con un 49% de presencia en los montos de negociación; los servicios, con un 39%; y el sector agropecuario, con 12%.

Desempeño del mercado secundario

El mercado secundario, o la renegociación de títulos ya previamente emitidos en la Bolsa, por su parte, volvió a caer en su resultado interanual, tras el incremento que se había registrado en junio. El volumen mensual de julio fue de G. 5,1 billones, el más elevado en lo que va del presente año, pero 6% inferior al de julio de 2025. El monto acumulado de operaciones en este mercado asciende a G. 28,5 billones para los primeros siete meses de 2026, con una diferencia de 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las operaciones en guaraníes continúan ganando espacio en el dinamismo bursátil del país, con una participación que llegó a 76% en julio del 2026, un nuevo nivel más elevado en lo que va del año.

Las negociaciones en dólares conformaron el 24% restante. El mercado secundario representó el 81,1% del volumen de operaciones, frente al 18,9% del mercado primario; y los bonos fueron los instrumentos más negociados, con 95,2%; seguidos de las acciones (4,3%) y los fondos de inversión (0,5%).

Dinamismo bursátil

Operaciones en guaraníes siguen ganando espacio en el dinamismo bursátil del país, con participación del 76% en julio último, nuevo nivel más alto en el año.