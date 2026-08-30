La soja en el Chaco vuelve a ganar terreno, tras caída en 2025

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA Chaco 2026), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en su momento ya reveló un fuerte avance de la oleaginosa en el Chaco.

En la misma línea, el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) presentó una estimación de la superficie cultivada con soja durante la zafra 2026 en la Región Occidental, cuyos datos muestran una recuperación del cultivo en la zona.

Omar Paredes, técnico del Inbio, comentó a ABC que la superficie cultivada con soja en la Región Occidental volvió a crecer este año, luego de la reducción registrada en 2025.

Según los datos facilitados por el instituto, en 2026 se destinaron 163.844 hectáreas a la zafra de soja en la zona.

El informe revela que la superficie alcanzada este año representa unas 54.775 hectáreas más que la registrada en la campaña anterior, cuando se habían sembrado 109.069 hectáreas de soja. Entre tanto, en 2024 se registraron unas 154.000 hectáreas.

Paredes explicó a renglón seguido que el comportamiento de la superficie cultivada está relacionado con las condiciones climáticas de cada campaña.

En esa línea, señaló que la reducción observada en el 2025 estuvo influenciada por un año con condiciones menos favorables, mientras que la recuperación registrada en este año responde a una mejora en el escenario productivo.

Soja en los departamentos de la Región Occidental

La soja está presente en los tres departamentos de la Región Occidental, de acuerdo con el citado reporte: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Sin embargo, la evolución de la superficie cultivada muestra diferencias importantes entre dichas zonas, según el material suministrado por el Inbio.

En Presidente Hayes, la superficie se mantuvo relativamente estable durante los últimos años. En el 2025 se registraron unas 14.473 hectáreas y este año llegó a 14.786 hectáreas.

El mayor incremento se observó en Boquerón, en donde la superficie pasó de aproximadamente 78.238 hectáreas en 2025 a unas 111.681 hectáreas durante este año. La producción se concentra principalmente en zonas como Mariscal Estigarribia, Filadelfia y en otros puntos del departamento.

“La recuperación observada este año no necesariamente implica un cambio estructural en la decisión de los productores, sino que también refleja el comportamiento de las campañas en función de las condiciones climáticas”, acotó Paredes.

Fuerte recuperación en Alto Paraguay

En el departamento de Alto Paraguay también se produjo una fuerte recuperación. De acuerdo con el reporte del Inbio, el área pasó de 16.358 hectáreas en 2025 a 37.375 hectáreas en 2026, prácticamente recuperando el nivel observado dos años atrás, indicó Paredes.

Desde el instituto explicaron que la superficie registrada este año se encuentra dentro de los niveles normales para la Región Occidental, considerando que en el 2024 se había observado un área similar.

La campaña anterior, en cambio, estuvo marcada por las condiciones de sequía que se atravesaron en 2024, lo que produjo una retracción de la superficie sembrada en 2025.

El clima marca la decisión del productor

Consultado sobre si existe una mayor apuesta de los productores por dedicarse al cultivo agrícola en el Chaco, una zona considerada mayormente ganadera, el ingeniero Paredes señaló que el “comportamiento de los productores” no debe interpretarse únicamente como una mayor o menor apuesta por la soja, ya que existen factores que condicionan directamente la decisión de sembrar.

En ese sentido, afirmó que más que tratarse de una región complicada, existen factores que determinan las decisiones de apostar por el rubro agrícola, entre ellos, el clima.

“Las condiciones climáticas inciden sobre la superficie que finalmente se destina al cultivo. Cuando una campaña presenta dificultades, el productor tiende a reducir la superficie en el siguiente ciclo, mientras que una mejora en las condiciones puede favorecer nuevamente la expansión del cultivo”, concluyó Paredes.

54.775 hectáreas más

Este año se destinaron 163.844 hectáreas a la zafra de soja, lo que implica 54.775 hectáreas más que la registrada en la campaña anterior.

En tres departamentos

La soja está presente en estos tres departamentos de la Región Occidental: en Presidente Hayes, en Boquerón y en el Alto Paraguay.