Nuevos destinos conquistados por los productos paraguayos

El informe, correspondiente a los siete primeros meses del año, reveló los nuevos productos que están conquistando el mercado internacional.

Desde Rediex explicaron que se considera un nuevo caso de exportación “producto-destino” a aquellos envíos que superaron los US$ 50.000 durante 2026 y que no habían registrado exportaciones superiores a ese monto, entre 2019 y 2025.

En ese sentido se informó que el biodiésel paraguayo llegó por primera vez a Singapur, en una operación que se convirtió en “el principal nuevo flujo producto-destino” registrado en los primeros siete meses de este año.

Esta operación alcanzó un valor de US$ 5,5 millones y se posicionó como la más destacada entre las nuevas combinaciones de productos y mercados identificadas de enero a julio.

Para el presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), Massimiliano Corsi, la exportación representa un paso importante para la industria nacional, ya que demuestra que Paraguay tiene capacidad para transformar materias primas en energía renovable y competir en mercados internacionales.

Corsi destacó igualmente que más allá del valor económico de la operación, esta representa una validación a la capacidad industrial y abre un precedente para acceder a otros mercados.

Parámetros internacionales

En ese sentido, explicó que Singapur opera con parámetros internacionales rigurosos en materia de calidad, estabilidad, trazabilidad y especificaciones técnicas, aspectos que también son relevantes para la industria paraguaya.

El representante de Biocap señaló que el objetivo del sector es que este tipo de operaciones no queden como envíos puntuales, sino que permitan construir relaciones comerciales de largo plazo y abrir nuevas oportunidades para el biodiésel paraguayo.

“Europa continúa siendo un mercado estratégico, especialmente por su necesidad de descarbonizar el transporte y por las oportunidades vinculadas al acuerdo Mercosur–Unión Europea. También vemos posibilidades en otros países de América y Asia. El objetivo igualmente es diversificar los destinos y transformar estas operaciones en exportaciones regulares y de largo plazo”, precisó el gremialista.

75 productos llegaron a nuevos destinos

Existen otros productos que amplían la diversificación de las exportaciones locales, entre enero y julio. Un total de 75 productos paraguayos registraron exportaciones hacia nuevos destinos, mientras que ocho de ellos ingresaron por primera vez a mercados internacionales.

Desglosando el informe se constata que los ochos rubros corresponden a diferentes sectores de la economía, desde manufacturas, sector forestal y el rubro ganadero.

En el segmento de aceites vegetales, además del aceite de girasol enviado a Nepal, este producto amplió su presencia internacional y también está llegando a Malasia.

A su vez, el aceite de cártamo encontró un nuevo destino en Uruguay.

En el sector industrial y manufacturero, Paraguay concretó por primera vez el envío de contenedores eléctricos modulares a Uruguay, mientras que los conductores eléctricos de aluminio llegaron de forma inédita a Guyana.

El sector forestal también sumó nuevos destinos, con el envío de maderas chapadas a Suecia.

Por su parte, el rubro ganadero accedió al mercado de Ucrania para las tripas bovinas saladas. Y como ya se mencionó al inició, el biodiésel a Singapur.

Entre los nuevos destinos identificados por Rediex figura Nepal, donde ingresaron por primera vez productos paraguayos como aceite de girasol, poroto mungo y fibrilla de algodón.