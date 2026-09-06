Paraguay apunta a cultivar 3,7 millones de hectáreas de soja

El presidente del gremio, Lindemar Cesca, señaló que el inicio de la campaña genera expectativas positivas en materia climática, aunque advirtió que el escenario económico y comercial constituye uno de los principales desafíos para el productor.

Para el ciclo 2026/27, las primeras estimaciones del gremio ubican el área de soja entre 3,6 y 3,7 millones de hectáreas, en un escenario que combina expectativas favorables desde el punto de vista climático, con desafíos relacionados con costos de producción, precios y situación de los mercados internacionales.

Desafíos de la campaña 2026/27

Al referirse al impacto de la situación geopolítica sobre precios y costos de producción, señaló que el productor sabe producir y tiene conocimiento del manejo de cultivos, pero el mercado es una incertidumbre total. “Especialmente la fluctuación de precios y el comportamiento de costos, entre ellos el combustible, como factores que pueden incidir en la rentabilidad de la campaña”, sumó. Cesca destacó además la evolución tecnológica alcanzada por los productores paraguayos y la capacidad del sector para incorporar nuevas herramientas orientadas a mejorar la eficiencia y la productividad.

Evolución de la soja paraguaya

La apertura de la campaña tiene un significado especial para la APS, que este año celebra 27 años de trayectoria. Según datos compartidos por el gremio en este mismo periodo la soja paraguaya experimentó una transformación de gran magnitud.

En la campaña 1999/2000, cuando la APS iniciaba su recorrido, el cultivo ocupaba alrededor de 1,2 millones de hectáreas, con una producción de 2,91 millones de toneladas y rendimiento promedio de 2.426 kg por hectárea, según registros de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Para la campaña 2025/26, Capeco registra 3,407 millones de hectáreas en zafra, una producción estimada de 11,5 millones de toneladas y rendimiento promedio de 3.374 kg por hectárea. “La evolución refleja no solo el crecimiento de superficie y producción, sino también transformación tecnológica de la agricultura local, con mayor mecanización, genética, herramientas de agricultura de precisión y nuevas prácticas de manejo”, precisó.

Primeras estimaciones

Para la campaña 2026/27, las primeras estimaciones del gremio ubican el área de la oleaginosa entre las 3,6 y 3,7 millones de hectáreas de cultivo.