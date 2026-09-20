Tirzepatida: qué preocupa a la industria ante eventual IVA del 5%

Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) indicaron que la institución analiza aplicar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% a la tirzepatida, debido a que el producto está liberado de gravamen por su uso médico contra la diabetes. Sin embargo, según Óscar Orué, titular del ente, el aumento de la demanda del fármaco con fines estéticos y de pérdida de peso justificaría revisar su situación fiscal.

Ante los dichos de Orué, quien señaló que al utilizarse para fines estéticos se debería analizar su situación tributaria, el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Hernán Streber, manifestó a ABC que aumentar el gravamen a los productos destinados al tratamiento de la diabetes “sería un retroceso”.

Cuestionó que se confunda la obesidad con una cuestión estética. “Es algo que no se entiende bien y que hay que explicarlo”, sostuvo.

“El 32% de la población paraguaya tiene obesidad y el 37% está con sobrepeso. Estamos hablando de más del 60%, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, que sufren estas condiciones”, acotó al respecto.

Señaló que estas condiciones conllevan hipertensión y otros problemas articulares y de salud, por lo que consideró que confundirlas con una cuestión estética es “realmente un error”.

Importancia del medicamento

Precisó que se debe ser claro ante esta situación, debido a que existe un medicamento que “vino a revolucionar el mercado, el tratamiento y la salud”.

De acuerdo con el gremialista, el paciente que todos los meses compra su antihipertensivo, su anticoagulante y antiinflamatorio, al igual que su medicamento para la diabetes, ya afronta un costo mensual alto, por lo que “gravarlo otra vez” sería “un problema serio”.

“Nosotros no tenemos problemas de que se pueda hacer. Hay estudios sobre obesidad, sobrepeso, diabetes, pero no hay estudios sobre estética. Que se haga un estudio y que digan: esto es de estética. Pero no se tiene y así ligeramente se sale a hablar sin tener ninguna base”, destacó.

Desalentaría fabricación local

Para el industrial existe mucha inversión para el desarrollo del fármaco en Paraguay.

Consultado sobre si este tipo de propuestas podría desalentar la fabricación local, resaltó que dicha situación “puede ocurrir”, ya que si se pretende aplicar gravámenes los inversionistas pensarían dos veces antes de apostar por el país.

A la par de lo que analiza la DNIT, el diputado cartista Carlos Marcial Godoy plantea aumentar los impuestos a la tirzepatida y otros medicamentos para el control de la diabetes. Al respecto, el presidente de Cifarma remarcó que “no observan de buena manera” el aumento de impuestos a este ni a ningún otro sector.

Reiteró que, para el rubro farmacéutico, es clave que el paciente pueda consumir un medicamento de alta calidad y que sea accesible.

“Tenemos que entablar una mesa de diálogo entre todos los componentes: la industria, las autoridades estatales y, en especial, las asociaciones de pacientes, para ver cómo se puede llegar a buen puerto. Pero no podemos lanzar así y que la gente se asuste de que su medicamento le saldrá más caro”, concluyó.