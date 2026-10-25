Los tipsters fraudulentos

En tal efecto, los últimos estudios al respecto han evidenciado su preeminencia penal, a partir de aquellas conductas activas que se complementan bajo otros elementos propios de un injusto, tal como el engaño patrimonial, la utilización indebida de datos personales, y/o la manipulación directa del sistema informático como un medio de ejecución. Entretanto, debemos comprometer a los estándares de prueba, en vista a que una irregularidad operativa no demuestra automáticamente la presencia del injusto, es decir, aún se debe corresponder a determinar quién intervino y con qué conocimiento.

Así, debemos ponderar algunos lineamientos del injusto, pues, la primera exposición advierte el ocultamiento de la identidad de quien utiliza la plataforma, lo que puede concretarse a través de datos alterados o documentos falsificados y/o cuentas registradas a nombre de terceros. La idea que persiste se dimensiona ante un objetivo concreto, principalmente, correlacionado a la intención de multiplicar beneficios promocionales, o porque los agentes del ilícito buscan dificultar la identificación del beneficiario final.

Ahora bien, para comprender los comportamientos penales que se deducen en estos ilícitos se precisa de un análisis desde la forma en que se obtuvieron los datos o si existió autorización para utilizarlos.

No obstante, se debe comprender que la cesión de una cuenta que es consentida tampoco excluye, por sí sola, un dolo eventual; asimismo, se ha tomado conocimiento en casos análogos de ciertas personas que han otorgado bajo préstamo beneficioso, su identidad para que otro sujeto reciba fondos, realice apuestas o retire ganancias.

Por consiguiente, cada investigación financiera precisa abocarse a la individualización de los aportes, distinguiéndose una colaboración deliberada, una actuación imprudente y/o una participación ajena al propósito fraudulento. Por otro lado, puede tratarse de aquella técnica irregular reconocida en la que el agente logra introducir fondos pertenecientes a otra persona y procura transformarlos en saldos disponibles y/o ganancias retirables, pero, tal circunstancia merece un examen sobre la secuencia entre el acceso al instrumento, la operación que fuera ejecutada y la afectación patrimonial determinable.

En tal inteligencia, y ante los posibles sistemas automatizados, ocupa relevancia la precisión de si hubo engaño a una persona y/o una manipulación del procesamiento informático u otra modalidad de apropiación patrimonial. También se puede tratar de aquel escenario en el que un agente que emplea dinero cuya administración o custodia le fue confiada, lo destina a recursos ajenos, produciendo un perjuicio al patrimonio que debía proteger, por lo que se distinguen sus facultades, el deber asumido y la disposición patrimonial efectuada.

Tampoco se debe dejar de lado aquel riesgo significativo que se representa ante posible lavado de activos, en virtud a que estas plataformas pueden ser aplicadas para ingresar activos provenientes de actividades delictivas, y posteriormente, efectuar movimientos para la obtención de fondos como premios legítimos. En tal sentido, nos encontramos ante una diversidad de operaciones coordinadas entre jugadores que determinan una manifestación relevante, con posibles acuerdos ocultos que alteran el sentido competitivo del juego, perjudicando incluso a terceros.

Ciertamente, existen casos muchas veces planificados en los que los involucrados producen pérdidas deliberadas, que permiten que quien recibe el dinero lo retire bajo apariencia de premio; sin embargo, este punto debe construir si existió concertación, cómo funcionó el acuerdo y quién obtuvo el beneficio.

Es por tanto que, cada apuesta que se correlaciona con una competición manipulada, envuelve una configuración compleja, pues, detrás pueden coexistir varios actores, como sucede cuando quien conoce una alteración previamente acordada puede apostar aprovechando una ventaja clandestina, desnaturalizando el sentido de competencia. Por lo tanto, cada incidencia investigativa debe ocuparse de la información relevante para reconocer los patrones que se vislumbran como inusuales en apuestas; además, existe una notoria incidencia de ocultación mediante herramientas tecnológicas, lo que implica una valoración según el caso concreto.

Lo importante es determinar cada recurso que llega a integrar una operación que se encuentra destinada a encubrir identidades o a eludir controles relevantes, así como destacar la dirección de conexión o individualizar el medio de pago, a más de otros elementos verificables. Por ende, cada lineamiento preventivo exige una configuración de identidad, de nominación de titularidad de pagos, comportamiento transaccional y la coherencia económica.

En definitiva, estamos ante una problemática jurídico-penal, que se promueve ante las afirmaciones fraudulentas que están ineludiblemente destinadas a provocar una disposición patrimonial. Así es que pueden identificarse diversos casos, en los que se aglutinan la información privilegiada, los resultados previamente acordados, y la aplicación de sistemas informáticos para llegar a influir sobre acontecimientos deportivos desarrollados en plataformas.

Eludir controles

Importante es determinar cada recurso que llega a integrar una operación que se encuentra destinada a encubrir identidades o a eludir controles relevantes.

Afirmación fraudulenta

Trata de una problemática jurídico-penal, que se promueve ante las afirmaciones fraudulentas destinadas a provocar una disposición patrimonial.

(*) Docente Investigador de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana. Doctor en Derecho Universidad Nacional de Rosario - Argentina (UNR). Doctor en Ciencias Jurídicas UNA. Posdoctor en Ciencias (PD Cs.) - Mención Investigación Científica. Magíster en Ciencias Penales. X: @MatiasGarceteP