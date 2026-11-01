Cedimos 32% de nuestra energía

Itaipú aumentó su generación un 24%, en tanto que Yacyretá la incrementó un 57% respecto a setiembre de 2025.

No obstante, si consideramos en forma conjunta la generación de ambas binacionales en setiembre de este año, veremos que el aumento registrado fue del 41% en comparación con las cifras del mismo mes del ejercicio precedente.

Entre enero y setiembre de este año, Itaipú exhibió un incremento de 10% en su producción, en tanto que la tasa de crecimiento de Yacyretá fue del 17% respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, apuntan nuestras fuentes, que si consideramos en forma conjunta la generación de ambas binacionales, entre enero y setiembre últimos, hubo un incremento del 12%, comparando con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Subrayan que desde julio último se observa un aumento considerable de la generación, hecho que coincide con el incremento del caudal del río Paraná.

Para el resto del año se espera que el caudal del Paraná aumente significativamente y con ello la generación hidroeléctrica.

Energía paraguaya de las binacionales

Del total de la energía generada en las binacionales, informan que nuestro país utilizó el 34% de lo generado entre enero y setiembre últimos, y que retiró de Itaipú el 37% y de Yacyretá el 20%.

Solo en setiembre el país aprovechó el 56% de la disponible para el Paraguay en las binacionales; o 64% de Itaipú y 24% de Yacyretá, detallan.

De la energía generada en ambas binacionales en el lapso en estudio (enero/setiembre), en 2026 utilizamos el 68% de la parte que nos corresponde; 74% de Itaipú y 40% de Yacyretá.

Uso de la energía generada por las binacionales en Paraguay

La ANDE, en setiembre de este año retiró desde las binacionales 9% más que el mismo mes del año anterior y 45% superior respecto a setiembre de 2024.

La empresa eléctrica paraguaya, en el periodo de referencia (enero/setiembre) de ese año utilizó 17% más energía generada por las binacionales comparado con el mismo periodo del año 2025 y 35% más que en 2024.

Energía paraguaya cedida en las binacionales

La energía cedida en las binacionales en el lapso comprendido entre enero y setiembre de 2026 fue 32% de la disponible para nuestro país en Itaipú y Yacyretá.

De Itaipú la energía cedida alcanzó el 26 % y de Yacyretá el 60% de la que le corresponde al Paraguay, según los Tratados vigentes.

La energía que cedimos en ambas binacionales en setiembre fue 126% superior a la entregada en el mismo mes de 2025.

La energía que cedimos en ambas binacionales durante el periodo enero/setiembre de 2026 fue superior en 2,55% mayor a la cedida en el mismo periodo del año anterior y 3% superior a la del periodo 2024.

La energía cedida solo en setiembre último fue de 1.977 GWh. El 44% de la energía paraguaya de las binacionales de ese mes equivale a una potencia media horaria de 2.746 MW; que es el margen de disponibilidad que tuvimos y no utilizamos en nuestro país en el mes de setiembre.

Conclusiones

El total de energía generada en Itaipú y Yacyretá en setiembre de 2026 fue de 9.061 GWh, cifra que confirma un aumento del 41% respecto a lo generado en setiembre de 2025.

En forma conjunta, ambas binacionales, entre enero y setiembre de 2026, registraron un aumento de 12% en su generación, comparado con el año anterior.

Las centrales hidroeléctricasbinacionales Itaipú y Yacyretá entre enero y setiembre del año en curso presentaron un aumento de la generación en 10% y 17%, respectivamente, respecto al mismo periodo del año anterior.

Paraguay usó el 68% de lo que le correspondía en las binacionales en el periodo comprendido entre enero y setiembre de 2026, De Itaipú usó el 74% y de Yacyretá, 40%.

La ANDE, en setiembre pasado, usó el 56% de la energía que le corresponde en las binacionales, el 9% más energía que en el mismo mes del año anterior.

La ANDE, entre enero y setiembre de este año, utilizó 17% más energía de las binacionales comparado con el mismo periodo del año anterior.

La energía cedida en las binacionales en setiembre de este año fue el 44% de la disponible para nuestro país en Itaipú y Yacyretá.

La energía cedida por Paraguay en ambas binacionales durante el periodo enero/setiembre de 2026 fue superior 2,55% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La energía cedida en setiembre de 2026 fue de 1.977 GWh, equivalente a una potencia media horaria de 2.746 MW, que “es el margen de disponibilidad en términos de potencia disponible y no utilizada en nuestro país en el mes de setiembre”.

El margen de disponibilidad de potencia varía cíclicamente en el año, dependiendo del consumo interno y del déficit o recuperación hidrológica; principalmente en el horario de punta de carga del sistema eléctrico paraguayo.

Aún cedemos

La energía cedida en las binacionales en el lapso enero / setiembre de 2026 fue el 32% de la disponible para nuestro país en Itaipú y Yacyretá.