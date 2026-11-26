El objetivo es facilitar el acceso a los servicios especializados del Ministerio de la Mujer, aprovechando la presencia de las sucursales de Punto Farma en distintos puntos del país como espacios de referencia para conectar a las mujeres con los canales institucionales de atención.

A través de esta iniciativa, las más de 850 sucursales de Punto Farma contarán con materiales informativos y códigos QR para acceder al WhatsApp del Ministerio de la Mujer, 0961 137137, canal complementario a la Línea Mujer 137.

La Línea Mujer 137 es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, los 365 días del año, que brinda orientación, contención y asistencia a mujeres en situación de violencia.

A través de este canal, las mujeres pueden recibir información sobre sus derechos, orientación ante situaciones de violencia y acompañamiento para acceder a los servicios especializados y las instituciones correspondientes.

También pueden comunicarse personas que conozcan un caso y deseen solicitar orientación.

En situaciones de emergencia o peligro inminente, se debe llamar al 911 para solicitar asistencia inmediata.

El rol de Punto Farma será facilitar el acceso a la información y a los canales institucionales, mientras que la orientación y la atención especializada estarán a cargo del Ministerio de la Mujer, conforme a sus competencias.