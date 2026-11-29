Lo que estamos reflejando es que la función de control se vuelve más estratégica, por lo que un compliance inteligente no se razona simplemente en la formulación de herramientas tecnológicas, en razón a que integra todos los cumplimientos en los procesos dentro de una sociedad y/o organización concreta.

Por otro lado, se debe precautelar cuando una empresa llega a aplicar datos para la gerencia de decisiones, porque la herramienta puede automatizar las operaciones, extendiéndose en diversos mercados o ante los riesgos normativos.

Por consiguiente, ocupa importancia que logremos establecer los lineamientos entre la automatización y la inteligencia jurídica, porque al referenciar aquella acción de automatizar, estamos ante la ejecución de diversas tareas bajo reglas previamente establecidas. En tal sentido, la automatización se extiende a la revisión documental, así como, a la validación de datos y detección de documentos sobre operaciones sospechosas.

No obstante, cuando hablamos de la aplicabilidad de la inteligencia artificial en estos tramos, podemos advertir sobre la posibilidad de ampliar los procesamientos en casos de grandes volúmenes de información, como también, la captación ágil de aquellos comportamientos inusuales, ponderándose como indicios para la interpretación por parte de profesionales expertos en la materia. Por ende, cada interpretación puede mejorar la obtención de ciertos patrones, lo que no involucra “ab initio” una infracción.

Así, podemos precisar que la tecnología nos demuestra un mayor alcance valorativo para el criterio jurídico razonado, por ende, se esboza una función del compliance desde una relevancia estratégica para mitigar todo riesgo sea legal o no, y que se encuentre correlacionado con las actividades y los valores de los datos de las corporaciones. Es por tanto que se puede estar ante supuestos que involucran a empresas que operan en varias jurisdicciones, por lo que los contratos y los diversos reportes deben ser examinados de manera periódica, para aumentar los niveles de alerta, y en tal sentido, un sistema de monitoreo automatizado consolida la orientación de revisiones constantes que aumentan la calidad de análisis de la información.

Ciertamente, estos alcances se distinguen especialmente en el sector “fintech”, pues las herramientas automatizadas son muy aplicables para los procesos de identificación de clientes, monitoreo de transacciones y fundamentalmente para la prevención del lavado de activos. Es que la inteligencia artificial permite mejorar toda revisión documental, que puede ocupar distintos marcos regulatorios, según su aplicación en cada país, y, por tanto, el compliance debe combinar la lectura de las normas vigentes con estándares técnicos, buenas prácticas y la verificación prudente del tramo regulatorio.

Por otro lado, tenemos la relevancia de la “blockchain” y de los “contratos inteligentes”, que nos presentan otra dimensión de esta evolución digital, en vista a que un contrato inteligente puede ejecutar determinadas acciones cuando se cumplen condiciones programadas, tal como ocurre cuando se habilita un pago después de verificarse ciertos requisitos, así como al tiempo de registrar automáticamente el cumplimiento de una etapa.

Dicho lo anterior, se puede esbozar que tal modelo nos permite una mejor trazabilidad, lo que lograría una reducción de errores, puesto que, si la lógica jurídica se traduce incorrectamente a código, entonces, el error puede repetirse en cada ejecución. Ahora bien, la implicancia de la ejecución automática puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, podría transformarse en un resultado jurídicamente cuestionable, lo que dependerá de la validación del código.

Ante dichas cuestiones, es que se advierte sobre las competencias híbridas, lo que no implica que el responsable de compliance se convierta en un especialista en ingeniería digital, pero ineludiblemente debe lograr comprender cómo funcionan las diversas herramientas que cada organización utiliza. En el mismo sentido, el oficial de cumplimiento debe reconocer qué datos ingresan, qué variables pueden influir en un resultado y cuáles son las limitaciones del sistema, siempre bajo la consideración plena de que la recomendación automatizada igualmente necesita revisión humana.

Por todo lo expuesto, debemos precautelar que los sistemas no reproduzcan sesgos en los datos, pues afectaría en las decisiones, mientras que la transparencia, la protección de datos y la rendición de cuentas conforman el régimen del compliance, a fin de que toda herramienta resulte confiable.

Es así que el compliance officer debe obtener todas las herramientas para anticipar riesgos, evaluar impactos, proponer salvaguardas, y para tal efecto, se torna viable la inteligencia artificial, lo que no implica que se reemplace al compliance officer, sino que se perciba que un compliance inteligente combina datos, controles automatizados y supervisión humana.

Herramienta tecnológica

La función de control se vuelve más estratégica, por lo que un compliance inteligente no se razona simplemente en la formulación de herramientas tecnológicas.

(*) Docente Investigador de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana. Doctor en Derecho Universidad Nacional de Rosario - Argentina (UNR). Doctor en Ciencias Jurídicas UNA. Posdoctor en Ciencias (PD Cs.) - Mención Investigación Científica. Magíster en Ciencias Penales. X: @MatiasGarceteP