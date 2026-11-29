Los médicos encabezaron la clasificación internacional con el 58% de los encuestados que los considera confiables. En segundo lugar, se ubicaron los científicos con 57%, seguidos por los docentes con 53%.

Estas tres profesiones mantienen una diferencia considerable respecto de las demás actividades analizadas. Las Fuerzas Armadas alcanzaron 40%, mientras que los jueces y policías registraron 36% cada uno.

La confianza en las personas comunes se situó en 34%, seguida por los entrenadores personales con 32% y los empresarios tecnológicos y abogados, ambos con 31%.

En contraste, los presentadores de noticias televisivas alcanzaron 29%, mientras que los periodistas y encuestadores obtuvieron 26% cada uno. La confianza en los banqueros fue de 25%, igual porcentaje que el registrado por los funcionarios públicos. Por su parte, los líderes empresariales alcanzaron 24%.

Los resultados muestran que la percepción de confiabilidad varía considerablemente entre actividades profesionales. Aquellas vinculadas con conocimientos especializados presentan una valoración superior a las relacionadas con la administración pública, la representación política y determinadas decisiones económicas.

Políticos e influencers presentan menor credibilidad

En el extremo inferior del índice aparecen los políticos con apenas 13% de respuestas favorables y 61% de desconfianza. Los influencers de redes sociales registraron 14% de confianza, mientras que los ejecutivos publicitarios alcanzaron 15%. Los ministros y miembros de gabinetes gubernamentales obtuvieron 17%.

Otro resultado relevante corresponde a los sistemas de inteligencia artificial conversacional, considerados confiables por el 23% de los encuestados, frente a un 40% que expresó desconfianza.

El informe también identifica diferencias generacionales en la percepción de los influencers. Entre los integrantes de la generación Z, el 17% manifestó confianza en estas figuras, mientras que entre los “baby boomers” el porcentaje disminuyó a 7%. La expansión de las plataformas digitales introduce nuevas formas de comunicación e influencia sobre las decisiones de consumo. Sin embargo, los resultados muestran que una mayor presencia pública no implica necesariamente una percepción más favorable de confiabilidad.

Para comparar las diferencias entre países, Ipsos construyó un indicador que considera el saldo entre las respuestas de confianza y desconfianza correspondientes a las distintas profesiones.

India registró el valor más elevado con 20 puntos positivos, seguida por Malasia con 16; Tailandia con 15; Singapur con 12 e Indonesia con 9. En Europa, Países Bajos y Suecia alcanzaron 6 puntos positivos cada uno, mientras que Nueva Zelanda obtuvo 4 y Canadá 3.

En contraste, Polonia y Rumania registraron los resultados más bajos con 17 puntos negativos. Estados Unidos presentó un índice de -5, al igual que España e Italia.

Estas diferencias reflejan percepciones heterogéneas sobre las profesiones y su credibilidad. No obstante, el indicador no mide directamente la calidad institucional, el desempeño económico ni la confianza específica en los gobiernos.

América Latina registra saldos negativos de confianza

Los seis países latinoamericanos incluidos en la investigación presentaron índices negativos, aunque con diferencias importantes entre ellos.

México obtuvo el resultado más cercano a cero con -2 puntos, seguido por Colombia con -7 y Brasil con -9. Argentina registró -12 puntos, mientras que Perú y Chile alcanzaron -13 cada uno.

La diferencia entre México y los países con los valores más negativos fue de 11 puntos, lo que evidencia percepciones distintas sobre la confiabilidad de las profesiones. Sin embargo, el índice general negativo no implica necesariamente una desconfianza hacia las personas comunes. En todos los países latinoamericanos incluidos, la proporción de encuestados que considera confiables a los ciudadanos comunes superó a quienes expresaron una valoración negativa.

Argentina presentó un 46% de confianza en las personas comunes, seguida por México con 45%; Chile con 37%; Colombia con 34%; Perú con 33% y Brasil con 28%. Los resultados muestran diferencias entre la percepción sobre las actividades profesionales y la confianza interpersonal.

La confianza en los médicos varió significativamente dentro de América Latina. Argentina registró el porcentaje más elevado con 69%, seguida por México con 64%; Colombia con 55%; Chile y Brasil, ambos con 53%; y Perú con 46%.

En cuanto a los docentes, Argentina alcanzó 56%, México 53%, Brasil y Colombia 50% cada uno, Perú 46% y Chile 43%.

En el caso de los políticos, los porcentajes favorables se mantuvieron reducidos. México alcanzó 15%, Brasil y Colombia 12% cada uno, Perú 11%, mientras que Argentina y Chile registraron 10%.

La percepción negativa fue especialmente elevada en Chile, donde el 72% manifestó desconfianza hacia los políticos, seguido por Colombia y Perú, con 68% cada uno.

Desde una perspectiva económica, estos resultados adquieren relevancia porque la confianza facilita las relaciones comerciales, la contratación de servicios, el cumplimiento de acuerdos y la aceptación de información especializada.

Una menor credibilidad puede incrementar las necesidades de verificación, supervisión y mecanismos de garantía, con posibles consecuencias sobre los costos de transacción. Sin embargo, el estudio mide percepciones y no establece una relación causal directa entre los resultados de confianza y el crecimiento económico de los países.

Paraguay: la confianza institucional como referencia complementaria

Paraguay no forma parte de los 31 países incluidos en el estudio de Ipsos, por lo que no dispone de un índice comparable de confiabilidad profesional para 2026.

Sin embargo, la Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de América Latina y el Caribe, publicada en 2025, permite incorporar una referencia nacional.

El estudio identificó que el 27% de los encuestados en Paraguay manifestó un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el Gobierno nacional, frente al promedio regional de 35%.

Asimismo, el 28% expresó confianza en el sistema electoral, por debajo del promedio de 39% de los países latinoamericanos analizados.

En la comparación regional, México registró un 54% de confianza en el Gobierno nacional y Ecuador un 50%, mientras que Guatemala presentó el mismo porcentaje que Paraguay con 27%, y Perú alcanzó 20%.

Es importante precisar que la publicación de la OCDE combina encuestas levantadas en 2023 y 2025, dependiendo del país. En el caso de Paraguay, los resultados corresponden al levantamiento de 2025.

Estas cifras miden confianza institucional y no confiabilidad profesional. Por tanto, no deben utilizarse para estimar la posición de Paraguay dentro del índice de Ipsos ni establecer comparaciones directas entre ambas investigaciones. No obstante, los resultados permiten identificar desafíos relacionados con la transparencia, la calidad de los servicios públicos, la integridad institucional y los mecanismos de rendición de cuentas.

La confianza constituye un activo intangible con implicancias sobre la actividad económica. Su presencia facilita las relaciones entre consumidores, empresas e instituciones, mientras que su debilitamiento puede incrementar los costos de supervisión y reducir la disposición a asumir determinados riesgos.

Los resultados de Ipsos evidencian una mayor credibilidad de las profesiones vinculadas con conocimientos especializados y una percepción menos favorable hacia las actividades políticas y determinados intermediarios de información.

En América Latina, los saldos negativos reflejan desafíos relacionados con la construcción de confianza profesional, aunque también existen diferencias importantes entre países y actividades.

Para Paraguay, el fortalecimiento de la credibilidad institucional adquiere relevancia por sus posibles efectos sobre las expectativas económicas, la inversión y la confianza en los servicios públicos.

En definitiva, los resultados internacionales muestran que la confianza no depende exclusivamente de la posición o visibilidad de una profesión, sino también de la percepción sobre su competencia, integridad y capacidad de cumplir las expectativas de la sociedad.

Perspectiva económica

Desde la perspectiva económica estos datos adquieren relevancia porque la confianza facilita la relación comercial, la contratación de servicio y el cumplimiento de acuerdos.