Quizás estaremos «más en casa que nunca» en las próximas vacaciones de invierno, pero no estamos solos; las historias, los libros, las visitas virtuales a museos son algunas de las divertidas y culturales formas de pasar bien el merecido descanso.

1- Te proponemos leer historias reales y ficticias sobre los temas que te interesen.

Propuesta 1 Historias de citas originales

2- Lee con atención el cuento de Halley Mora

La cita (fragmento)

Roberto creyó haber discado bien, pero salió un número equivocado. Y allí empezó todo. Aquella voz que amablemente le dijo: «Equivocado, señor», una voz sin rostro, anónima hasta la exasperación, puro sonido, le trajo misteriosas sensaciones. Y trató de seguir la conversación. —Disculpe, señorita. No quise molestar. Creo haber discado bien... —Suele suceder, señor —replicaba la voz. —La línea suele estar recargada a esta hora... —Bueno, razón para que no se culpe, señor —detrás de la voz amable, Roberto adivinaba un atisbo de sonrisa buena, paciente, femenina. Y del tema de la línea recargada pasaron a otros, con cautela, probándose, como dos desconocidos, hombre y mujer, que van a salir a bailar su primera pieza, y los pies no se acomodan al ritmo que surge y vibra en la orquesta. A los 20 minutos Roberto ya había declarado que era soltero (cierto), que tenía 32 años (mentira, tenía 38) y había averiguado que ella tenía 25 años (?), que era morena, y también soltera. A la media hora... —Sería para mí tanta satisfacción conocerla... —¿Después del primer llamado...? Oh... —Es que... se vive hoy tan de prisa... —Sí. Pero qué pensará de mí... —...que es una chica moderna... Y consiguió la cita. —Estaré allí a las cinco. Llevaré un traje ambo, pantalones grises y saco oscuro... y ah... corbata verde. —Lo reconoceré, Roberto (ya se habían intercambiado los nombres). Yo llevaré minifalda azul a motitas blancas. Y botitas blancas. Fijaron la concurrida esquina céntrica, la hora, y se despidieron. Ya al colgar, Roberto se dio cuenta de que no había preguntado con qué número estaba hablando.

Cuando colgó el tubo telefónico, Roberto sintió una sensación de alegría. Solterón, un poco triste y gastado, prisionero de su solitaria vida de pensión familiar, muchas veces había soñado con una compañía permanente, una casita suya y una mujer, también suya. Aquella voz, un poco arrastrada pero suave, a la manera de un sonoro dulce de leche, había creado en su mente una imagen de mujer sencilla, sensata, complaciente, hacendosa, de manos hábiles para coser primorosas cortinas para las ventanas y para podar los rosales del jardín... Y esperó con impaciencia la cita. Perla, cuando colgó el tubo, sintió una cálida sensación de alegría. Todavía era joven, pero la vida no le había tratado bien.

Roberto, el de la llamada equivocada, le gustó. Ya no andaba detrás de príncipes azules, sino de un marido bueno, de grandes pies bien posados en tierra, que viviera en soledad para apreciar mejor la compañía, y que tuviera gustos sencillos, como una casita propia, con un jardín y muchas cortinas vaporosas en las ventanas... A ese hombre ella le podía ofrecer aún mucho. Se sabía bastante linda, sensata, complaciente, hacendosa, y loca por tener un hogar donde dedicarse a los quehaceres domésticos...

(..)

Fuente: Halley Mora, Mario. Paraguay lee y escribe. MEC (2011).

3- Ahora lee un artículo con el mismo tema.

Cómo se encontraba pareja por computador antes de internet (fragmento)

Tom Esslemont

BBC

6 julio 2014

Edward Reingold era un tímido estudiante de 20 años en la Universidad de Chicago cuando recibió un sobre que había esperado durante mucho tiempo. Adentro había una impresión de computador.

«Era una lista de seis o siete nombres de chicas, con sus direcciones y números de teléfono, así que empecé a llamarlas», le cuenta a la BBC.

Edward y las chicas eran parte de un pionero programa llamado Operación Match (Operación Emparejar). Para participar, habían tenido que contestar las 150 preguntas de un detallado cuestionario.

Operación Match, el primer programa de computador para citas amorosas del mundo, había sido diseñado en la Universidad de Harvard, Massachusetts, en el verano anterior por un grupo de estudiantes de matemáticas entre los que estaba Jeff Tarr. (..)

La Operación Match fue la primera, pero hoy en día millones de personas buscan amor en una vasta selección de sitios en internet.

Entérate de la historia completa en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140702_primer_sitio_web_amor_finde_dv

4- Ejercicios de poslectura

a- Escribe un posible desenlace para el cuento.

b- Averigua el final del cuento de Halley Mora.

c- ¿En qué época se ubica la historia del cuento de Halley Mora? ¿Cómo lo sabes?

d- ¿Qué aspectos del proyecto Operación Match evolucionaron hasta la actualidad?

e- ¿Qué reflexiones puedes hacer acerca de estas historias?

5- Lee otras historias.

Ejemplo:

Historias de heroísmo

El héroe. Rabindranath Tagore (cuento)

Opinión: Los verdaderos héroes en la lucha contra el coronavirus en https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/03/opinion-los-verdaderos-heroes-en-la-lucha-contra-el-coronavirus

6- ¡Prepárate para presentar tus historias y reflexiones a tus compañeros!