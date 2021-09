El balonmano fue creado y desarrollado en Dinamarca, Suecia y Alemania a finales del siglo XIX, y apareció por primera vez en los Juegos de Berlín de 1936. La versión moderna hizo su debut Olímpico en Múnich 1972. La primera competición femenina se celebró en los Juegos de Montreal 1976. Desde entonces, el balonmano ha estado presente en todos los Juegos Olímpicos. La Federación Internacional de Balonmano (IHF), fundada en 1946, es el órgano administrativo y de gobierno del balonmano y del balonmano de playa. Cuenta con 209 federaciones miembros.

La cancha y sus dimensiones

El balonmano se juega en una cancha de 40 x 20 m con arcos de 3 x 2 m en cada extremo de la pista. El área de la portería tiene forma de D y está a 6 m de ella. Allí solo puede entrar el guardameta. Sin embargo, los jugadores pueden saltar a esta área cuando intentan realizar un lanzamiento, pero deben soltar el balón antes de tocar el piso. La D exterior, definida por una línea de puntos a una distancia de nueve metros del arco, es la línea de tiro libre.

Tiempo de juego

Los partidos constan de dos tiempos de treinta minutos. Si los equipos están empatados al final del tiempo regular en la fase de eliminatorias, el partido pasa a tiempo extra. Si todavía no hay un ganador después de dos períodos de tiempo extra, cada uno de los cuales consiste en dos mitades de cinco minutos, habrá una tanda de penales. El ganador es el equipo con más goles.

Reglas del juego

Los jugadores en la cancha solo pueden sostener la pelota durante un máximo de tres segundos y dar un máximo de tres pasos. Los arqueros pueden tocar el balón con cualquier parte de su cuerpo mientras estén en el área de la portería y no están limitados por la regla de los tres segundos/tres pasos. Los arqueros pueden abandonar su área cuando no estén en posesión del balón y participar en el juego como cualquier otro jugador de pista, y pueden salir corriendo de la cancha para que entre un séptimo jugador de campo, dejando la portería vacía, pero ofreciendo a su equipo jugar con un atacante más.

El balonmano permite el contacto corporal entre los jugadores ofensivos y los defensivos. El contacto de la parte frontal del cuerpo no se considera una violación de las reglas. Cuando se produce una falta, los árbitros pueden elegir no detener el juego para posibilitar que este fluya más libremente. Sin embargo, pueden decidir detener un ataque si el equipo es demasiado pasivo. Cuando se reconoce una tendencia al juego pasivo, se muestra la señal de advertencia y, si la forma de atacar no cambia después, el equipo tiene un máximo de seis pases para completar el ataque.

Los jugadores tienen diferentes posiciones y papeles en la cancha. Algunas de las posiciones son las del central, extremo o arquero. Además de fuerza, resistencia y excelentes habilidades con el balón, el trabajo en equipo y las tácticas son vitales. Todos los jugadores deben ser hábiles tanto en defensa como en ataque.

El balón de los hombres mide entre 58 y 60 cm de circunferencia, mientras que el de las mujeres mide entre 54 y 56 cm de circunferencia.