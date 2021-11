Trastornos de la personalidad

Trastornos sociopáticos de la personalidad

Reacción antisocial

Quien presenta esta característica está en permanente conflicto con el medio en que se desarrolla. Su conducta es agresiva y egocéntrica. Provoca dificultades con escasas reacciones de culpa.

En la escuela. No respeta reglamento ni normas pautadas de conducta. Se rebela todo el tiempo frente a la autoridad. Provoca severas peleas y agresiones con sus compañeros. Siempre está intentando imponer su voluntad.

Recomendaciones para el docente. Este tipo de problema no puede manejarse solo/a, se debe trabajar con un equipo multidisciplinario. Aunque cite a los padres y se apliquen las medidas disciplinarias, los cambios son temporales y de corta duración. La agresión aumenta con el tiempo y no se detiene sola.

Reacción disocial

Se emplea este término en los casos de persona criada en un ambiente moralmente anormal.

En la escuela. Se comporta medianamente bien, si esto lo lleva a obtener un beneficio personal. Al poco tiempo regresa a la conducta anterior.

Recomendaciones para el docente. El niño necesita una guía para poder adaptarse lentamente. Necesita atención y afecto. Si el niño está acompañado de profesionales externos, ponerse en contacto y trabajar en forma conjunta.

Trastornos permanentes de la personalidad

Personalidad inadecuada

Este tipo de personalidad no presenta dificultades intelectuales y físicamente los individuos son sanos. La dificultad consiste en que no poseen la capacidad de funcionar medianamente con éxito dentro de una sociedad normal. No responde satisfactoriamente a demandas intelectuales, físicas y sociales. Poca capacidad de asumir responsabilidades. Inestable emocionalmente.

En la escuela. Se debe ser muy cuidadoso en la escuela con la interpretación de las conductas inadecuadas, ya que son también transitorias. Aconsejar a los padres que hagan una consulta con el psicólogo.

Trastorno explosivo intermitente

Se define como arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad. La agresividad es desproporcionada con respecto a la causa o factor que la desencadena. Suele aparecer en niños mayores de 6 años (o con un grado de desarrollo equivalente).

Se caracteriza según el DSM-5 (APA, 2013) por:

1. Agresión verbal o agresión física contra la propiedad, los animales u otros individuos, en promedio dos veces por semana, durante un período de tres meses.

2. Tres arrebatos en el comportamiento que provoquen daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos, sucedidas en los últimos doce meses.