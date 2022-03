Valores que impulsan el Día Internacional de la Mujer (2)

Como ya se había hablado de la justicia, la dignidad y la esperanza, seguimos con los otros siete valores.

1. Igualdad

Significa garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades para aprovechar al máximo sus vidas y talentos, y que nadie tenga menos oportunidades de vida debido a sus antecedentes o estatus. La igualdad de género se refiere a que las mujeres reciben y acceden a las mismas oportunidades y beneficios que los hombres, pero a lo largo de la historia, se consideró que las mujeres no tenían lugar en la política. No podían presentarse como candidatas al Parlamento y no se les permitía votar, ya que se suponía que los maridos asumirían la responsabilidad de los asuntos políticos porque se consideraba que el papel de la mujer era criar a los hijos y cuidar del hogar.

2. Colaboración

El Día Internacional de la Mujer se fundó sobre la base de la colaboración y sigue siendo un elemento clave de su poder hasta el día de hoy. En todo el mundo, las personas y los grupos se unen, no solo para celebrar los logros de las mujeres, sino para seguir haciendo un llamado a la acción en apoyo de una mayor paridad de género.

3. Tenacidad

En todo el mundo hoy, como en el pasado, existe una gran cantidad de grupos y redes que trabajan tenazmente para mejorar la condición social, económica, cultural y política de las mujeres, y el Día Internacional de la Mujer es la fecha principal para la acción de movilización, impulsar la visibilidad y aplaudir a las mujeres que marcan la diferencia a través de sus logros.

4. Apreciación

El Día Internacional de la Mujer brinda un momento específico y designado cada año para identificar y celebrar los logros de las mujeres. Al celebrar el éxito, las poblaciones no solo aprecian más el papel que desempeñan las mujeres en la contribución a la sociedad, sino que también aumentan la conciencia y la expectativa de que las mujeres no serán marginadas, discriminadas o ausentes de los éxitos en el futuro.

5. Respeto

La igualdad solo se puede lograr si se valoran verdaderamente la diversidad, las diferencias y las cualidades de las mujeres. El respeto por los demás es un valor clave que sustenta el espíritu y la agenda del Día Internacional de la Mujer. El respeto por los demás y el respeto por uno mismo juegan un papel importante en la forja de la igualdad de género.

6. Empatía

Tratar de comprender a los demás, cuidar y valorar la diversidad y apreciar la diferencia son claves para forjar relaciones profundas que influyan en el cambio. Es a través de la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás que se pueden captar situaciones y perspectivas diferentes.

7. Perdón

Centrar la atención y el esfuerzo en el camino a seguir, reconciliar la discriminación mediante el fomento de la conciencia y la unión para lograr un cambio positivo son partes de lo que representa el Día Internacional de la Mujer.

Fuente: https://www.internationalwomensday.com/values