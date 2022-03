El reto de la gestión educativa (6)

Un director que se proponga la transformación de su escuela debe preguntarse primero por dónde empezar, más concretamente, debería intentar invitar a su comunidad educativa a plantearse esa pregunta. No será fácil, constituyendo, muchas veces, más un objetivo que un punto de partida. Para contestar a la pregunta precedente deberán tenerse en cuenta algunas consideraciones referentes al cambio escolar, porque el verdadero protagonista del cambio educativo (sea didáctico, pedagógico, organizativo o cualquier otro) es la institución en su conjunto. Cualquier transformación que se realice en las escuelas y liceos cobrará significación y permanencia en la perspectiva de un cambio global.

Así disminuyen los elementos obstaculizadores, y los procesos de renovación e innovación pueden contar con verdaderos multiplicadores de eficacia. No obstante, habrá de tenerse en cuenta que el diferente nivel de desarrollo organizativo existente en cada institución implica también un distinta magnitud de actuación en procesos de innovación. El cambio organizacional, aunque es responsabilidad del establecimiento como «totalidad» y afectará a todos sus subsistemas, no implica necesariamente afrontar una renovación global y simultánea en todos los campos ni exigir la implicación exhaustiva de todas las personas, sean estas padres, apoderados, profesores o alumnos. Muy al contrario, posiblemente solo mediante la actuación sobre un segmento, un área de actividad, etc., de nuestras instituciones será posible llegar a esa misma totalidad. Todo ello implica imprimir al proceso de cambio una visión estratégica, lo que conlleva:

- Una planificación, al menos, a mediano plazo.

- Una selección, entre las muchas posibles, del ámbito o variable en que se producirá el cambio, atendiendo a aquel que nos llevaría más directamente a lograr el mejoramiento de nuestra organización.

- Una concreción en aquella o aquellas áreas de actividad más sensibles al cambio o multiplicadores del mismo.

En esta elección, no se tendrá en cuenta solo el elemento estructura (importancia del área o tarea seleccionada), sino que se incorporará consideraciones de carácter situacional (que es lo más importante actualmente para esta organización concreta) y de carácter relacional (aspectos con mayor capacidad de integración, más motivantes, más propicios para la mejora del clima, etc.). Por último, no debemos olvidar algunos obstáculos de carácter táctico que dificultan las tareas de innovación en los establecimientos educacionales: la innovación en la escuela se comporta muchas veces como una invasión sobre la estabilidad escolar, siendo sus practicantes los sublevados, una guerrilla, con protagonistas casi camuflados en las trincheras de las aulas. Cuando la innovación se fundamenta en la acción individual del profesor en el aula, las estructuras permanecen intactas, no se transforman, no se dinamizan, y lo que pretende ser un fermento, un catalizador, actúa despertando anticuerpos que destruyen la acción.

Según lo anterior, podemos concluir que el cambio organizacional educativo habrá de afrontarse en los ámbitos fundamentales que constituyen su sistema interno (transformar su ámbito externo es responsabilidad de otras instancias, aunque siempre será importante la contribución expresa de las instituciones). Así: en los valores, objetivos y propósitos de la organización, plasmados en sus diversos planes institucionales: aclarando y haciendo operativos esos fines y objetivos; adaptándolos a la realidad; mejorando la calidad de los planes institucionales, como instrumentos de trabajo a corto, mediano y largo plazo, etc.

