Este verbo tiene dos acepciones o significados y los mismos pueden ser distinguidos por el contexto.

She is not a baby. Ella no es una beba.

She isn’t in the park. Ella no está en el parque.

Se pueden abreviar las formas del verbo to be junto con los sujetos (pronombres personales).

You’re not my mother. Tú no eres mi madre.

You aren’t in the office. Tú no estás en la oficina.

Fuente: https://bit.ly/3ug7ipi