El pronombre

Los pronombres se definen como las palabras que se utilizan para designar una cosa sin emplear su nombre, ya sea común o propio, por ejemplo, «pronombre demostrativo».

Los pronombres se dividen en personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, reflexivos, interrogativos y exclamativos, numerales, recíprocos. Pero hoy te centrarás solamente en los personales y posesivos.

Los pronombres personales son: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, me, te, le, entre otros, además de mí, conmigo, ti, contigo, etc. los posesivos, por su parte, son: mí, mío, míos, tuyos, su, suyos, vuestro, nuestras, etc.

¿Cómo se puede hablar de algo sin emplear su nombre? Te damos algunos ejemplos:

- María estaba llorando. Deberías charlar con ella.

- Marcela se asustó por el apagón. Ella se asustó por el apagón.