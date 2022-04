Verbo to be - forma interrogativa

Para la forma interrogativa se invierte el orden del sujeto y verbo. Observa atentamente el siguiente cuadro.

Recordemos que verbo tiene dos acepciones o significados y los mismos pueden ser distinguidos por el contexto.

Si digo: Am I a teacher? Significa: ¿Yo soy un/a profesor/a?

Si digo: Am I in the park? Significa: ¿Yo estoy en el parque?

En la forma interrogativa no se pueden abreviar las formas del verbo to be junto con los sujetos (pronombres personales).

Is she a baby. ¿Ella es una beba?

Is the girl in the park. ¿Está la muchacha en el parque?

Are the secretaries in the office? ¿Están las secretarias en la oficina?

