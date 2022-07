¿Cuánto ya aprendimos sobre las drogas?

Estudiamos sobre los diferentes tipos de drogas y sus efectos, pero saber no basta para no caer en la adicción a ellas. Debemos buscar actividades saludables para evitar adaptarnos al consumo que impone el mercado y la moda. No dejemos que las presiones de nuestro grupo nos lleven hacia el consumo de drogas, como una manera de llenar el vacío, vivir el instante, permanecer despierto toda la noche, resistir el cansancio, nada más.

Las drogas no solo se convierten en un problema para quienes la consumen, sino para las familias que viven destrozadas por sus consecuencias, y la sociedad en la que campea la delincuencia y el microtráfico.

Actividades

Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas con las drogas y completa los ejercicios de abajo.

___________1. Nombre del síndrome que se genera al suspender el consumo de una droga habitual.

___________2. Droga cuyo principio activo es esterbenzoil de metilecgonina.

___________3. Principal órgano que afecta las drogas de abuso.

___________4. Forma en que la cocaína inicia su acción entre 10 a 60 segundos.

___________5. Denominación usual de la marihuana fumada en un cigarrillo liado con tabaco.

___________6. Tipo de drogas que afectan el tronco del encéfalo, que controla la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño.

___________7. Forma de consumo de la cocaína que más daño causa en el Paraguay.

___________8. Efecto fisiológico del fumado de marihuana sobre el corazón

___________9. Se refiere a la planta conocida en botánica como Cannabis sativa.

___________10. Forma de consumo en que la cocaína inicia su acción en tan solo 5 segundos.

___________11. Neurotransmisor responsable de la sensación de placer.

___________12. Sigla del tetrahidrocannabinol, uno de los principios activos de la marihuana.

___________13. Uno de los efectos psicológicos al fumar marihuana.

___________14. Denominación del consumo en exceso de cocaína que puede ocasionar hemorragia cerebral, infarto de miocardio, convulsiones, pánico y psicosis.

___________15. Cuando cada vez más se precisa aumentar la dosis de una droga para obtener la misma sensación.

___________16. Células sobre las que actúan principalmente las drogas de abuso.

Lea más: Marihuana (2)

Respuestas

1- ABSTINENCIA, 2- COCAÍNA, 3- CEREBRO, 4- ENDOVENOSA, 5- PORRO, 6- OPIOIDES, 7- CRACK, 8- TAQUICARDIA, 9- MARIHUANA, 10- INHALADA, 11- DOPAMINA, 12- THC, 13- HILARIDAD, 14- SOBREDOSIS, 15- TOLERANCIA, 16- NEURONAS

Fuente: Actividad creada por el Departamento Educativo de ABC.