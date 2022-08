Present simple (1)

Usos del tiempo presente simple

Hechos o cosas que son ciertas en el presente

She works from home. (Ella trabaja desde casa).

My cousin lives in Germany. (Mi primo vive en Alemania).

She loves strawberries. (A ella le encantan las frutillas).

You hate carrots. (Tú odias las zanahorias).

He plays the guitar. (Él ejecuta la guitarra).

Hechos que son generalmente ciertos

We live on planet Earth. (Vivimos en el planeta Tierra).

Harvard university is located in Boston.

(La universidad de Harvard se encuentra en Boston).

Lifeguards work at the beach. (Los salvavidas trabajan en la playa).

Adults do not [don’t] know everything. (Los adultos no lo saben todo).

Elephants live in Africa. (Los elefantes viven en África).

Acciones habituales o rutinas

We go to church on Sundays. (Nosotros vamos a la iglesia los domingos).

I usually buy bread on my way home. (Usualmente compro pan en mi camino a casa).

They play soccer twice a week. (Ellos juegan fútbol dos veces a la semana).

You usually learn something new in class.

(Normalmente aprendes algo nuevo en la clase).

She does her homework in the afternoon. (Ella hace sus tareas en las tardes).

Horarios

The train leaves at 5 pm. (El tren parte a las 5 pm).

The plane takes off at 12 am. (El avión despega a las 12 am).

The test starts at 10 am. (La prueba comienza a las 10 am).

I fly to Rome at 8 am. (Vuelo a Roma a las 8 am).

We arrive at home at 3 pm. (Llegamos a casa a las 3 pm).

Eventos programados en el futuro próximo

The party is tonight. (La fiesta es esta noche).

Does the festival start tomorrow? (¿Empieza el festival mañana?).

The plane does not [doesn’t] arrive today. (El avión no llega hoy).

Instrucciones (el imperativo)

Eat the vegetables. (Come las verduras..

Don’t cry. (No llores).

Do your homework. (Haz los deberes).

Call your mother. (Llama a tu madre).

Open the window. (Abre la ventana).

Actividad

Escribe un ejemplo de oraciones en el tiempo presente simple teniendo en cuenta su uso.

a. Hechos o cosas que son ciertas en el presente

b. Hechos o cosas que son generalmente ciertos

c. Acciones habituales o rutinas

d. Horarios

e. Eventos programados en el futuro próximo

f. Instrucciones

