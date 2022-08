Beneficios de la lactancia materna

Para el bebé

Proporciona una nutrición ideal.

Protege contra las alergias.

Reduce la indigestión.

Contiene anticuerpos – antivirus.

Aumenta la eficacia de la vacunación.

Mejora el desarrollo psicomotor y emocional.

Para la madre

Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario.

Reduce el riesgo de sangrado (hemorragias).

Reduce el riesgo de osteoporosis.

Tiene efecto anticonceptivo.

Ayuda a perder peso más rápido después del parto.

Crea un vínculo emocional entre mamá y bebé.Día Mundial de la Leche

Lea más: Día Mundial de la Leche

¿Hasta qué edad es adecuado alimentar al bebé solo con leche materna?

Para que el crecimiento, el desarrollo y la salud sean óptimos, hay que alimentar a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de vida, luego incorporar alimentos adecuados para el lactante, pero mantener la lactancia materna hasta los dos años o más.

Por «lactancia materna exclusiva » durante los primeros seis meses, se entiende no proporcionar al lactante ningún alimento ni bebida (ni siquiera agua) que no sea la leche materna. Se puede, no obstante, darle gotas o jarabes (vitaminas, minerales y medicamentos). La leche materna es el alimento idóneo para el crecimiento y el desarrollo sano del bebé.

Actividades

I Cita.

1- Tres beneficios de la lactancia materna para la madre.

2- Tres beneficios de la lactancia materna para el bebé.

II Explica.

Qué significa «lactancia materna exclusiva» del bebé y hasta qué edad se recomienda esa alimentación.

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios de la EEB. Asunción, https://bit.ly/38ZbRYc