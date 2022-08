Atletismo (7)

Es una prueba combinada de atletismo que comprende diez pruebas, se disputa en dos días consecutivos, siguiendo un orden establecido.

Oficialmente, el decatlón se incorporó en los Juegos Olímpicos desde Estocolmo 1912.

Las diez pruebas para el decatlón comprenden cuatro de pista (100, 400, 110 con vallas y 1500 metros); seis de campo, divididas en tres saltos (longitud, altura y con garrocha) y tres lanzamientos (bala, disco y jabalina).

La programación de las diferentes pruebas se divide de la siguiente manera:

Primer día Segundo día 100 metros planos 110 metros con vallas Salto de longitud Lanzamiento de disco Lanzamiento de bala o peso Salto con garrocha o pértiga Salto de altura 400 metros planos Lanzamiento de jabalina 1500 metros.

El atleta

Las cualidades necesarias para tomar parte en este tipo de pruebas son la velocidad, la fuerza y la resistencia, unidas a una buena constitución física, a un gran espíritu de sacrificio y capacidad de trabajo. En la práctica, suelen participar dos tipos de deportistas: uno con unas buenas cualidades como saltador y corredor, y otro que despunta como saltador y lanzador.

La velocidad

En las pruebas de carrera rápida que forman parte del programa, como los 100 y 400 m lisos o los 110 metros vallas, la velocidad es indispensable para conseguir una buena puntuación, mientras que en las pruebas de salto y lanzamiento en tan solo complementaria.

La fuerza

Esta cualidad es indispensable en los lanzamientos, siendo de gran ayuda tanto en las carreras de corta distancia como en los saltos.

Resistencia aeróbica

El atleta debe estar muy bien preparado y, por tanto, realizar unos entrenamientos fatigosos. La resistencia aeróbica ayudará al atleta no solo a recuperarse de las duras sesiones preparatorias, sino también a las pruebas de medio fondo (1500 m).

La resistencia anaeróbica

Por el contrario, esta resistencia interviene más en las pruebas de velocidad pura y prolongada, así como en aquellas que requiere una repetición continua de trabajos de gran intensidad.

Por qué no hay un decatlón para mujeres?

Durante muchos años se creyó que las mujeres eran demasiado delicadas y débiles para competir en pruebas deportivas de alto rendimiento. Sin embargo, nació el heptatlón desde Los Ángeles 1984. Actualmente, atletas destacadas en decatlón luchan por la incorporación de la disciplina en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no será sencillo agregar esas tres pruebas faltantes. Para ellas no hay nada que una mujer no pueda hacer; si quiere hacerlo, puede .

