Pasado del verbo to be (1)

El verbo to be en pasado se conjuga de la siguiente manera:

I was – Yo era o estuve.

You were – Tú eras o estuviste.

He was – Él era o estuvo.

She was – Ella era o estuvo.

It was – (Ello) era o estuvo.

We were – Nosotros éramos o estuvimos.

You were – Vosotros erais o estuvisteis. Ustedes eran o estuvieron.

They were – Ellos eran o estuvieron.

Como se puede ver, si se conjuga el verbo con los pronombres I, he, she e it, se debe usar was, pero si se conjuga con you, we y they, se debe usar were.

Ejemplos:

- They were in the school. Ellos estaban en la escuela.

- She was very excited about the contest. Ella estaba muy emocionada por el concurso.

- We were the best students in the class. Nosotros éramos los mejores estudiantes de la clase.

- He was a good captain. Él era un buen capitán.

Fuentes: https://bit.ly/3pQ65Bs / https://bit.ly/3PSbm6h