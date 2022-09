Pasado del verbo to be (3)

Para hacer preguntas en el pasado simple del verbo to be, solo se tiene que poner el verbo primero y el sujeto después:

Ejemplos

Was it time? ¿Era la hora?

Were you near the stage? ¿Estabas cerca del escenario?

Was he your favorite? ¿Él era tu favorito?

Were the clowns there? ¿Estaban los payasos allí?

Recuerda

En las preguntas, was se pone delante de I, he, she y it:

Was I right? ¿Tenía razón yo?

Was it difficult? ¿Fue difícil?

Was she good to you? ¿Fue buena contigo?

Was he in the kitchen? ¿Estaba él en la cocina?

Lea más: Pasado del verbo to be (2)

Todos los demás pronombres llevan were delante:

Were you very nervous? ¿Estabs muy nervioso?

Were they famous? ¿Eran famosos?

Were we lost? ¿Estábamos perdidos?

Were they in the garden? ¿Estaban ellos en el jardín?

Actividades

I. Completa con was o were.

1. _____________ I in the picture?

2. _____________ they proud of you?

3. _____________ I rude to her?

4. _____________ it noisy?

5. _____________ you in trouble?

6. _____________ he at the meeting?

7. _____________ she successful?

8. _____________ they late?

9. _____________ it a dream?

10. _____________ the boys in the concert?

II. Traduce las oraciones anteriores al español.

III. Elabora 5 oraciones en la forma interrogativa usando was y were.

IV. Traduce las oraciones anteriores al español.

Respuestas

I) 1. Was I in the picture? 2. Were they proud of you? 3. Was I rude to her? 4. Was it noisy? 5. Were you in trouble? 6. Was he at the meeting? 7. Was she successful? 8.Were they late? 9. Was it a dream? 10. Were the boys in the concert?

II) 1. ¿Estaba yo en la foto? 2. ¿Estaban ellos orgullosos de ti? 3. ¿Fui maleducada con ella? 4. ¿Era ruidoso? 5. ¿Estabas en problemas? 6. ¿Estaba él en la reunión? 7. ¿Ella tuvo éxito? 8. ¿Llegaron tarde? 9. ¿Fue un sueño? 10. ¿Estuvieron los chicos en el concierto?

Fuente: https://bit.ly/3QEmOTu