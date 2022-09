Pasado del verbo to be (2)

La forma negativa del pasado del verbo to be es tan sencilla como añadir not después de was o were. ¡Y más sencilla todavía es usar la contracción! Se usa wasn’t para decir was not y weren’t para were not.

No olvides que, como el verbo to be que significa ser o estar, las traducciones al castellano variarán según el contexto. Por ejemplo:

- We weren’t there. Nosotros no estábamos/estuvimos allí.

- We weren’t enemies. Nosotros/as no fuimos/éramos enemigos/as.

Recuerda:

Se usa wasn’t con los pronombres I, he, she, it:

- I wasn’t a good student. No era buen estudiante.

- It wasn’t an interesting question. No era una pregunta interesante.

- He wasn’t in the right place. Él no estaba en el sitio adecuado.

- She wasn’t at school. Ella no estaba en la escuela.

Y para los demás pronombres se usa weren’t, casi siempre contraído:

- You weren’t on our list. No estabas en nuestra lista.

- We weren’t wrong. No estábamos equivocados.

- They weren’t very strong. No fueron/eran muy fuertes.

Fuentes: https://bit.ly/3Qj4pvg / https://bit.ly/3qfLRBo