El reto de la gestión educativa (35)

Los problemas escolares constituyen el grupo menos grave, aunque probablemente el más numeroso, de las dificultades en el aprendizaje.

Los problemas escolares son el tipo I, es decir, que se caracterizan por no ser graves, por no manifestar variables personales del alumno afectado y por no prolongarse en el tiempo, ya que suelen remitir en el curso regular del proceso educativo sin que sea precisa una intervención especializada más allá del seguimiento tutorizado. Ejemplos de este tipo de problemas son los alumnos que muestran un rendimiento académico bajo o medio-bajo, a pesar de que sus capacidades indican que podrían obtener mejores resultados; bajo rendimiento que suele ser especialmente significativo en alguna materia, o parte de una materia, en concreto (por ejemplo, en cálculo, resolución de problemas matemáticos o en ortografía); que estudian poco y frecuentemente con malos hábitos; que se expresan pobremente por escrito, aunque leen bien, si bien no siempre comprenden lo que leen; que no conocen sus posibilidades reales ni muestran expectativas acordes con ellas.

Causas de los problemas escolares

Las dificultades en el aprendizaje provocadas por problemas escolares son debidas a la combinación de factores externos al alumno, de índole familiar y/o social y, en ocasiones, también escolar, como resultado de prácticas de enseñanza inadecuadas. En la explicación de la aparición de los problemas escolares rara vez es factible determinar una causa concreta, de ahí la mención a su inespecificidad, ya que suelen ser el resultado de diferentes motivos, todos ellos de una importancia muy relativa, que se dan conjuntamente y recíprocamente se alimentan. Son factores que afectan de modo coyuntural y que remiten con facilidad, sin que en la mayoría de los casos sea precisa una intervención psicoeducativa específica, salvo, si acaso, la mediación y el seguimiento tutorial no basten. No obstante, es posible señalar dos fuentes causales predominantes:

Características de los problemas escolares

Alteración escolar Origen Variables psicológicas afectadas Problemas de conducta Procesos de enseñanza aprendizaje: Déficit de conocimientos en materias determinadas. Dificultades en el aprendizaje de temas específicos. Problemas ocasionales de adaptación escolar Intrínseco (socio familiares, ausentismo, prácticas de

enseñanza, etc.) Solo de forma ocasional. Motivo de logro. Procedimientos de pensamiento. Estrategias de aprendizaje. Metacognición. Expectativas, atribuciones. Actitudes. Solo de forma ocasional. Inadaptación. Desinterés.

Pautas educativas familiares inadecuadas: excesiva permisividad que condiciona la falta de hábitos y disciplina de trabajo; insuficiente interés por el desarrollo escolar del hijo (en ocasiones se deriva la responsabilidad hacia la escuela y hacia profesores extraescolares de apoyo); primacía de valores y objetivos en contradicción con los que se sustentan y enseñan en el colegio (la importancia del aprendizaje, de los conocimientos y de la cultura para el desarrollo individual y social, y el valor del esfuerzo personal); sistema de creencias y actitudes que al tiempo que mitologiza determinados conocimientos (por ejemplo, hay que ser más inteligente para aprender matemáticas que para aprender otras materias), desvirtúa las aptitudes y posibilidades reales del alumno y lo exonera de las consecuencias personales de sus bajos rendimientos.

Métodos y prácticas de enseñanza escolar inapropiados: insuficientes conocimientos acerca del alumno y sus circunstancias (por ejemplo, sobre la falta de motivación, o sobre la existencia de problemas personales o familiares); insuficientes recursos humanos, metodológicos y/o materiales para afrontar los problemas (por ejemplo, la falta de orientaciones eficaces al profesorado); escasa adecuación curricular a las características y conocimientos del alumno (por ejemplo, un mal diseño de los procesos de enseñanza aprendizaje en las materias y contenidos en los cuales el alumno presenta dificultades, que se concreta en objetivos, métodos y prácticas de enseñanza inadecuadas); inadecuación de las expectativas y actitudes del profesor (por ejemplo, falta de competencia para comprender y afrontar con solvencia profesional los problemas de los alumnos, expectativas negativas acerca de las posibilidades de solución y del futuro escolar de los alumnos).

