Cuentos policiales (3)

I. Marca la opción correcta teniendo en cuenta la información del texto.

1. ¿Por qué el narrador es llamado a declarar?

a) Porque es un detective de la policía.

b) Porque es un especialista en rompecabezas.

c) Porque es el asesino del director.

d) Porque es sospechoso del crimen.

2. ¿Qué imagen formaba el rompecabezas de la sala central?

a) La pieza ausente.

b) La ciudad en la que vive.

c) Una letra gigantesca.

d) La sala central del museo.

3. ¿Por qué al narrador le maravillaba el rompecabezas?

a) Porque nunca era igual.

b) Porque era coleccionista.

c) Porque mostraba la forma de la ciudad.

d) Porque tenía edificios y monumentos.

4. ¿Cómo se relaciona el dibujo que aparece en la pieza ausente con la detención de Benveniste?

a) Su nombre era un anagrama de La Piedad, como el pasaje.

b) Benveniste tenía una buena coartada

c) Benveniste era anticuario.

d) Su nombre empezaba con B, como la biblioteca.

5. ¿Por qué mataron a Fabbri?

a) Porque el asesino se había peleado con él alguna vez.

b) Porque el asesino era un coleccionista resentido.

c) Porque el asesino quería ser director del museo.

d) Porque el asesino era contrabandista de rompecabezas.

6. ¿Cuál de estas cuatro frases conducen al arresto de Montaldo?

a) «Mire mejor la forma del hueco».

b) «–Troyes –dije– lo recuerdo bien».

c) «Combinamos las letras de La Piedad buscando anagramas».

d) «¿Ve la B mayúscula de biblioteca?».

7. ¿Por qué el cuento se llama «La pieza ausente»?

a) Porque no había suficiente información.

b) Porque la pieza faltante del rompecabezas era una pista clave del asesinato.

c) Porque el asesino se encontraba en la pieza.

d) Ninguna de las anteriores.

8. El cuento relatado pertenece a:

a) La novela de terror.

b) La novela de suspenso.

c) La novela realista.

d) La novela policial.

9. ¿Quién era Montaldo?

a) El director del museo.

b) Un trabajador de la biblioteca.

c) El asesino.

d) El amigo del narrador.

10. ¿Qué se dibujaba en la pieza ausente?

a) Un museo.

b) Una calle.

c) Una biblioteca.

d) La ciudad.

11. ¿Quién es Lainez?

a) Uno de los sospechosos.

b) Un trabajador del museo.

c) El asesino.

d) El detective.

12. ¿Cuál fue la causa de la muerte?

a) Apuñalamiento.

b) Disparo.

c) Envenenamiento.

d) Ahogamiento.

II. Escribe un cuento policial teniendo en cuenta:

1. Los elementos del cuento policial

- El crimen.

- Las pistas.

- El sospechoso.

- El testigo.

- El detective o policía.

2. La estructura del cuento policial

- Introducción: presentación del crimen y de los personajes principales.

- Desarrollo: presentación de los hechos más resaltantes, las pistas y los indicios para descubrir al culpable.

- Conclusión: se resuelve el misterio.

3. Escribe un borrador de tu cuento.

4. Piensa en un título atractivo que encierre suspenso y misterio.

5. Planifica cuántos párrafos vas a escribir y qué vas a poner en cada uno.

6. Relee tu cuento.

7. Revisa la ortografía, tildes, mayúsculas, etc.

8. Pasa en limpio tu trabajo

Respuestas

1: b. 2: b. 3: a. 4:d. 5: c. 6: a. 7: b. 8: d. 9: c. 10: c. 11: d. 12: c.

Fuentes: https://bit.ly/3Efte8H, https://bit.ly/3SC8YT