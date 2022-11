Neurociencias (39)

Presentamos algunas propuestas, que buscamos sean disparadoras de tu creatividad para que puedas diseñar las tuyas, y que contribuyan al desarrollo de competencias socioemocionales.

Conducir por el camino: guiar el dibujo

Se pueden entregar laberintos o dibujos de diferente complejidad, para que un compañero guíe al otro. La tarea consiste en que uno de los integrantes del equipo tenga los ojos tapados, y que el otro guíe, a través de sus palabras, el movimiento que debe hacer el primero con su mano para trazar una línea que no salga del laberinto o camino.

Esta actividad permite centrar la atención de ambos participantes e integrarlos en un proyecto en común, pues pueden, luego de presentarse la consigna, conversar sobre quién tendrá los ojos tapados, quién guiará y las estrategias o datos que se darán para cumplir lo mejor que les sea posible la tarea.

La complejidad del laberinto dependerá de la edad y si ya se ha realizado este tipo de trabajo.

Variable 1. Los equipos pueden construir laberintos para ellos o para otro equipo.

Variable 2. Se pueden construir laberintos de gran tamaño para poner en el suelo y cumplir la guía, pero caminando.

Lo que tengo y te brindo, lo que no tengo y necesito recibir de ti

Se trabaja anteriormente los puntos fuertes y débiles personales. Luego, se agrupan de a dos chicos y cada uno completa la siguiente grilla:

Posteriormente, se van rotando para que todos se conozcan y trabajen con sus compañeros.

Practicando la asertividad

La asertividad es una habilidad personal que permite expresar sentimientos, deseos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es una manera de llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos sin sentirnos incómodos por ello ni incomodar a los demás.

Los comportamientos agresivos o pasivos no son asertivos.

Se presenta al grupo una situación y se le pide que determinen cuál de las siguientes conductas es la más óptima.

Situación: Un amigo que venía a estudiar a las 15 horas, llega a las 16:30 sin avisar.

Tienes tres alternativas posibles de conducta:

Conducta pasiva. Lo saludas normalmente y se sientan a estudiar.

Conducta agresiva. «Estoy muy enojado, llegas más de una hora tarde y ni me avisaste».

Conducta asertiva. «Te estoy esperando desde hace más de una hora, sin saber qué te había sucedido (situación). Me puse nervioso y me enojé (reconocimiento y dar a conocer la emoción que sentí). Te pido que, por favor, la próxima vez que vayas a tener que llegar tarde me avises (pedido de lo que se necesita), así no me sentiré mal y podré esperarte más tranquilo (consecuencia de una mejor acción de su parte)».