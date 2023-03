Frases de origen religioso (1)

No tener oficio ni beneficio

Significa ser una persona que no hace nada. Que no tiene carrera ni ocupación. Y su origen lo encontramos en las rentas eclesiásticas antiguas que se llamaban beneficios eclesiásticos. Por eso esta expresión significaba: sin trabajo y no religioso.

Ser abogado del diablo

Es aquella persona que busca contradicciones a las buenas causas, la que defiende lo indefendible y es partidario de las malas acciones. En los procesos de beatificación y canonización de la Iglesia católica busca dificultades u objeciones para que se produzca la canonización. De ahí su origen.

Más contento que unas Pascuas

Alguien que está alegre, que es feliz. Hace referencia a la felicidad cristiana de la celebración de Pascuas (Resurrección).

De Pascuas a Ramos

Cuando algo sucede de Pascuas a Ramos, es que pasa muy de vez en cuando. Esta expresión se refiere al Domingo de Resurrección y al Domingo de Ramos, pues hay casi un año de diferencia entre ambas festividades.

Colgarle el sambenito

Cuando se culpa injustamente a alguien se dice que se le ha colgado el sambenito. El sambenito era un escapulario de la orden benedictina. Este escapulario se utilizó como marca que se hacía a los condenados de la Inquisición.

Actividades

I Ordena las siguientes palabras para formar dos expresiones.

1. Se refiere al saludo, - el cual no - La palabra - a nadie - se le niega. debe excusarse - jamás a nadie. - de Dios -

2. donde comen cuatro - cuando no se le esperaba. - La olla de San Francisco: - comen cinco. - se quede a comer aun - convencer a una persona de que - Refrán empleado para -

II Investiga otras dos expresiones de origen religioso y escribe su significado.

Respuestas

1. La palabra de Dios a nadie se le niega. Se refiere al saludo, el cual no debe excusarse jamás a nadie.

3. La olla de San Francisco: donde comen cuatro comen cinco. Refrán empleado para convencer a una persona de que se quede a comer aun cuando no se le esperaba.

