Estrategias de diferenciación en el aula Aprendizaje cooperativo (3)

Lo primero que debemos tener en cuenta es intervenir el grupo para que paso a paso se transforme en una minicomunidad de aprendizaje. Que el grupo clase deje de ser un grupo o una colectividad para pasar a ser una comunidad. Los últimos avances de la neurociencia afirman que hay puntos claves que garantizan un aprendizaje efectivo; entre ellos se destacan el aprender con otros, el aprender en comunidad, lo que se aprende con otros se fija y perdura en el tiempo. En el aprendizaje cooperativo cada individuo toma conciencia de que existe otro y ese otro también debe aprender, es más, aprender juntos es una meta en común.

Desde este punto de vista, el aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos (entre 3 y 5) para aprovechar al máximo la interacción entre ellos, con el fin de maximizar el aprendizaje de todos. De aquí se extraen las siguientes características:

a. Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo.

b. El profesorado utiliza el aprendizaje cooperativo con una doble finalidad: para que el alumnado aprenda los contenidos escolares y, también, para que aprenda a trabajar en equipo como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender ya es aprende a cooperar.

c. No se trata de que los alumnos de una clase hagan de vez en cuando un trabajo grupal, sino que estén organizados de forma más permanente y con roles o responsabilidades asignados a cada miembro. El trabajo en equipo no es solo un recurso para enseñar, sino también un contenido que hay que enseñar. No se trata solo de un método o un recurso, sino que es en sí mismo, un contenido curricular más que los alumnos deben aprender y los docentes deben enseñar.

Las habilidades sociales propias del trabajo en equipo son imprescindibles en una sociedad en la que la interdependencia entre sus miembros se acentúa cada vez más.

Convertir el aula en una comunidad que aprende junta, la vuelve un espacio inclusivo y va de la mano de una filosofía de atención a la diversidad con presupuestos como: «Todos aprendemos de todos», «Aquí aprenden todos» y otros tantos enunciados inclusivos. Que en la cultura del aprendizaje cooperativo no se quedan en simples frases bonitas o eslóganes que adornan nuestras paredes. Es una institución que tiene una cultura de la inclusión con prácticas, políticas y experiencias inclusivas.

EJERCITARIO 28

Contesta.

1. ¿Cómo se define, en este material, el aprendizaje cooperativo?

2. ¿Por qué el aprendizaje cooperativo es un método y un contenido?

3. ¿De qué manera el aprendizaje cooperativo favorece la cultura de la inclusión en el aula?

