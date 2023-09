Estrategias de diferenciación en el aula. El aprendizaje cooperativo (6)

Los miembros de un equipo de base colaboran y cooperan para conseguir el objetivo que les une: aprender cada uno tanto como pueda, ayudándose unos a otros. Están sentados todos sobre la misma rama, si se corta la rama, caen todos. Para que tengan éxito, es necesario que todos y cada uno de los miembros aporte algo, que todos tengan un rol, la oportunidad de contribuir al logro de la meta, avanzando a su propio ritmo. Si gracias al equipo de base consiguen aprender más de lo que sabían es un éxito para el equipo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los equipos de base son heterogéneos, es necesario que el docente «ajuste» los indicadores de logro o criterios de éxito, para cada estudiante (diferenciación, inclusión), adecuándolos o haciéndolos proporcionales a las necesidades, habilidades y capacidades de cada uno.

Solo si se exige a cada uno según sus posibilidades y no según una norma común establecida de antemano, todos los miembros de un equipo de base podrán avanzar a la meta. Esta es la segunda característica del trabajo cooperativo y los equipos de base: igualdad de oportunidades para tener éxito. Este principio es claro en la metodología de juego por equipos o torneos por equipos. Donde un miembro de un equipo de base se enfrenta en un juego de preguntas y respuestas, a otros dos miembros de otros equipos que tienen un rendimiento académico similar. El que gana la partida aporta 6 puntos para su equipo de base, el que queda segundo 4 puntos y el que queda en tercer lugar, 2 puntos.

Lea más: Estrategias de diferenciación en el aula. El aprendizaje cooperativo (5)

En el aprendizaje competitivo la autoestima está unida al hecho de «ganar» o «perder». Los «ganadores», por su parte, atribuyen su éxito a su mayor capacidad y el fracaso de los demás a la falta de capacidad. Los «perdedores», por otra parte, tienden a autodesvalorarse porque no «ganan» y el hecho de «perder» repetidamente, les hace sentir que son «incapaces de ganar». Por eso tienen miedo de la evaluación.

En el aprendizaje individualista, el estudiante está, incluso, físicamente separado de otro estudiante. No puede compararse con otro estudiante, por eso, cuando «fracasa» en la evaluación tiende a percibirla como incorrecta o no ajustada a la realidad, no entiende por qué los demás estudiantes obtuvieron mejores notas que él o ella.

En el aprendizaje cooperativo, cada componente se hace cargo de las limitaciones o la mayor capacidad de los demás. Esta interacción estimulante, cara a cara, la participación igualitaria, la interacción simultánea, contribuye a que cada miembro se sienta valorado y respetado, independientemente a su capacidad o rendimiento escolar. Esta valoración se da, si todos tienen la posibilidad de destacarse en algo.

EJERCITARIO 31

Contesta.

1. ¿Por qué el docente debería realizar un «ajuste» en los indicadores de logro para cada miembro del equipo de base?

2. ¿Qué significa el principio de «igualdad de oportunidades» del equipo en el trabajo cooperativo?

2. ¿En qué consiste la estrategia cooperativa «juego o torneo por equipos» ?

Fuente: PUJOLÁS MASET, P. El aprendizaje cooperativo. 9 ideas clave. Editorial Graó.2008