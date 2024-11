La sopa acá nos gusta sólida

No se trata de una cuestión semántica, sino de un imprevisto culinario de hace más de un par de siglos que derivó en el nacimiento de la sopa paraguaya. Una herencia de la cocina mestiza, se trata de una masa salada, integrada con queso paraguay, huevos, cebolla y harina de maíz. El resultado final tiene la consistencia ideal para ser el acompañamiento de cualquier otro plato como guarnición o directamente como el único alimento.

Una vez cocinada, la sopa paraguaya se corta en cuadritos para ser parte de unos bocados y está comprobado que no se puede comer solo una pequeña porción.

Ko’ápe ñande ja’use sópa atã

Ndaha’éi peteĩ ñe’ẽpykuaa rehegua, katu peteĩ hi’upyregua hekope’ỹ ojapóma mokõi sa ary ha omoheñoiva’ekue sópa paraguáipe. Opytava’ekue ñandéve ko tataypy jopara, ha’e peteĩ mba’e hu’ũ he’ẽ jukýva, oguerekóva kesu paraguái, ryguasu rupi’a, sevóí ha avati ku’i. Ojejapopa rire oguerekóva pe atãngue oikotevēva ha’e hag̃ua omoirūva ambue ñaẽmbe týraramo térã hi’upy ha’eñórõ.

Oñembojypa rire oñeikytĩ irundykejoja’ípe oiko hag̃ua chugui py’ajokorã ha ojehechaukáma ndaikatúiha oje’u peteĩ pehẽ'ínte.

We like our soup solid

It is not a semantic question, but a culinary unforeseen event of a couple of centuries ago that led to the creation of paraguayan soup. An inheritance of the mixed cuisine, this soup is actually a salty dough made with paraguayan cheese, eggs, onion and corn flour. The final result has the ideal consistency to be the perfect side dish of any other food or even be served as main course. Once cooked, paraguayan soup is cut into small squares and is usually a part of a finger food tray and it is known that one simply cannot have just one bit of it.

Adaptado por Paulina Concepción Gamarra Vera.

