¿Qué es un conjunto y cómo saber qué elementos pertenecen o no?

En matemáticas, un conjunto se define como la agrupación de elementos que comparten una propiedad en común y conforman un todo.

Por ejemplo:

El conjunto de vocales es: V= {a, e, i, o, u}

El conjunto de los colores del arcoíris es: A= {rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta}

Pertenencia ∈ y no pertenencia ∉

Para comprender las relaciones entre los conjuntos debes entender primero cómo se relacionan estos con los elementos. Cuando un objeto es uno de los elementos de un conjunto decimos que pertenece al conjunto. Se puede representar gráficamente la relación de pertenencia por medio de diagramas de Venn dibujando el elemento dentro de un círculo que representa el conjunto. Ahora aprenderás a representar esta relación por medio de símbolos matemáticos.

Observa el conjunto y lee el texto siguiente.

La expresión 1 ∈ a E debe ser leída como «1 pertenece a E» o «1 está en E». Puedes apreciar también que a no está en el conjunto E, la expresión a ∉ a E debe leerse como «a no pertenece a E» o «a no está en E».

