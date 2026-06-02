Pequeños y grandes hinchas de Paraguay del Mundial 2026
Los paraguayos, niños, jóvenes y adultos, aquí y en cualquier rincón del mundo, lucen con orgullo la camiseta de la selección paraguaya, sembrando pasión y entusiasmo por nuestra selección mundialista de fútbol. ¡Vamos Paraguay!
Desde las pantallas de Times Square hasta el último rincón de Paraguay, ¡el sueño mundialista ya empezó a rugir!
Como parte de las celebraciones organizadas por el Consulado General de Paraguay en Nueva York, por el mes de la independencia patria, la marea paraguaya presente late con fuerza en el Times Square, demostrando que la pasión por el fútbol no conoce fronteras.