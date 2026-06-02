Pequeños y grandes hinchas de Paraguay del Mundial 2026

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Desde las pantallas de Times Square hasta el último rincón de Paraguay, ¡el sueño mundialista ya empezó a rugir!

Como parte de las celebraciones organizadas por el Consulado General de Paraguay en Nueva York, por el mes de la independencia patria, la marea paraguaya presente late con fuerza en el Times Square, demostrando que la pasión por el fútbol no conoce fronteras.

¡Rohayhu Paraguay!