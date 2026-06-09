¿Cómo tratamos a nuestros adultos mayores?

Este día busca sensibilizar a la población sobre las diversas formas de violencia, negligencia y abandono que sufren las personas mayores, tanto en el ámbito familiar como institucional. Lejos de ser un problema aislado, el maltrato hacia la vejez constituye una violación grave de los derechos humanos que afecta la dignidad, la salud física y el bienestar emocional de millones de abuelos y adultos mayores en todo el mundo.

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Frases para crear conciencia sobre el maltrato y abuso en la vejez y ayudar con empatía a nuestros abuelos, abuelas y todos los adultos mayores con quienes compartimos.

-Envejecer no debería significar sufrir abandono, desprecio ni maltrato.

-Quien hoy camina lento, ayer caminó rápido para cuidar de nosotros.

-La paciencia también es una forma de amor hacia los adultos mayores.

-Las arrugas cuentan historias; merecen respeto, no indiferencia.

-Cuidar a nuestros mayores es agradecerles la vida y el esfuerzo de tantos años.

-Ningún adulto mayor merece sentirse una carga dentro de su propio hogar.

-El buen trato en la vejez comienza con palabras amables y tiempo compartido.

-Una sociedad que respeta a sus adultos mayores construye un futuro más humano.

-La empatía hacia los abuelos enseña valores que ninguna tecnología puede reemplazar.

-Los adultos mayores necesitan cariño, comprensión y dignidad todos los días.

-Tratar bien a un abuelo hoy es sembrar el respeto que mañana también desearemos recibir.

-Nunca es tarde para abrazar, acompañar y valorar a quienes nos dieron tanto.

-El cansancio del cuidador existe, pero nunca justifica la violencia.

-Si tienes paciencia para tu teléfono, puedes aprender paciencia para una persona mayor.

-Demostrar afecto diariamente: un abrazo, una sonrisa o un «gracias» pueden alegrar profundamente el día de un adulto mayor.

APRENDE MÁS

Asocia las frases con las imágenes y enumera cada escena según se describe.

1. El grito no es disciplina; es violencia. Y en la vejez también duele.

2. Caminar, conversar, jugar y acompañarlo en paseos por la plaza.

3. Enseñar tecnología con calma: ayudarles a usar el celular o hacer videollamadas para comunicarse con familiares y amigos.

4. Cuidar de su salud y llevarlo a consultar con el médico.

5. La soledad impuesta es una forma de violencia: aislar también lastima.

6. Escucharlo, permitirle que cuente historias, sin apurarlo ni interrumpirlo es también una forma de cuidarlo.