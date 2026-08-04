Escolar
04 de agosto de 2026 a la - 01:00

El ABC Escolar en San Joaquín, Caaguazú

Firme apuesta por la educación
Firme apuesta por la educaciónArchivo, ABC Color

Firme apuesta por la educación

El diario ABC Color, a través de la Organización Outreach PARAGUAY-Jepopyhy, visitó la localidad de San Joaquín, Departamento de Caaguazú, para entregar páginas escolares impresas a las siguientes instituciones:

- Esc. Bás. N.° 2861 Santo Domingo.

- Esc. Bás. N.° 3145 3 de Febrero.

- Esc. Bás. N.° 1603 San José.

- Esc. Bás. N.° 5076 Ursulino Barrios Gómez.

- Esc. Bás. N.° 1753 Don Constantino Mersan Liedke – Piripoty.

- Esc. Bás. N.° 291 María Mercedes Ramos.

Los niños trabajaron en el aula con las diferentes actividades propuestas en el suplemento El ABC Escolar.

Lea más: ABC CON LA EDUCACIÓN

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