Alianza por la educación: tres años de las Bibliotecas Viajeras en Encarnación

Esta iniciativa refleja el firme compromiso social del diario ABC Color, que a través de su Departamento de Servicios Educativos llega a las aulas paraguayas facilitando el acceso a la cultura y al conocimiento mediante los libros. Como un motor fundamental para afianzar la oralidad, la lectura y la escritura, el programa ha beneficiado a más de 40 instituciones, dotando de herramientas críticas para el aprendizaje a más de 10 000 estudiantes desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio.

Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación