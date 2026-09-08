Escolar
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Alianza por la educación: tres años de las Bibliotecas Viajeras en Encarnación

Lanzamiento oficial del programa Biblioteca Viajera - Día del Libro. Nivel de Formación Docente Inicial y Servicio. Centro Regional de Educación - Encarnación.
Lanzamiento oficial del programa Biblioteca Viajera - Día del Libro. Nivel de Formación Docente Inicial y Servicio. Centro Regional de Educación - Encarnación.Archivo, ABC Color

Gracias a las gestiones del Dr. Fernando Scholz, director del Consejo de Educación de la Municipalidad de Encarnación, el programa Biblioteca Viajera ha transformado el paisaje educativo local desde el año 2024.

Esta iniciativa refleja el firme compromiso social del diario ABC Color, que a través de su Departamento de Servicios Educativos llega a las aulas paraguayas facilitando el acceso a la cultura y al conocimiento mediante los libros. Como un motor fundamental para afianzar la oralidad, la lectura y la escritura, el programa ha beneficiado a más de 40 instituciones, dotando de herramientas críticas para el aprendizaje a más de 10 000 estudiantes desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio.

Conociendo la historia del Paraguay a través de los libros.
Conociendo la historia del Paraguay a través de los libros.
Lanzamiento del programa Biblioteca Viajera - Esc. Básica N.º 65 República Argentina Consejo Distrital de Educación de Encarnación.
Lanzamiento del programa Biblioteca Viajera - Esc. Básica N.º 65 República Argentina Consejo Distrital de Educación de Encarnación.

Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación

Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación.
Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación.
Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación.
Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación.
Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación.
Escuela Básica N.° 7381 Las Delicias, Encarnación.