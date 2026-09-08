Cómo orientar a los hijos adolescentes en la elección de una carrera o profesión

Más que decidir por ellos, los padres pueden ayudarlos a conocerse mejor, identificar sus intereses, habilidades, valores y aspiraciones, y convertir la elección en un proceso gradual de reflexión y búsqueda de información.

La elección de una carrera no debería basarse únicamente en las expectativas de los padres, el prestigio social de una profesión o la tradición familiar. Es importante conversar con los adolescentes sobre las materias que disfrutan, las actividades en las que se sienten capaces, los problemas que les interesa resolver y la forma de vida que imaginan para su futuro.

Lea más: Democracia: concepto, valores y principios

También es conveniente comprender que no tener una respuesta definitiva a los 15, 16 o 17 años es completamente posible. En lugar de presionar con preguntas como «¿ya decidiste qué vas a estudiar?», los padres pueden ayudar a transformar la incertidumbre en investigación: conocer diferentes carreras, asistir a charlas, visitar universidades e institutos, conversar con profesionales y buscar experiencias que permitan al joven descubrir qué campos despiertan realmente su interés.

Asimismo, es esencial comprender que la trayectoria profesional no siempre es lineal y que el temor al error suele paralizar a los estudiantes. La Asociación Americana de Psicología (APA) destaca que el apoyo emocional incondicional por parte del entorno familiar reduce significativamente los niveles de estrés y ansiedad vinculados a la toma de decisiones en la transición a la adultez.

Transmitirles que una elección inicial no define de manera rígida e irreversible el resto de sus vidas, y que las competencias transversales (como la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas) les permitirán rediseñar su camino si es necesario, les brinda la confianza indispensable para decidir con firmeza.

Una buena orientación también requiere mirar la realidad, sin apagar los sueños. Es útil analizar cuánto dura una carrera, qué competencias exige, qué posibilidades de especialización ofrece y cuáles son sus oportunidades laborales.

El mejor apoyo de los padres será, entonces, acompañar a sus hijos para que tomen una decisión informada, realista y coherente con sus capacidades, intereses y proyectos personales, sin imponerles un futuro que otros han elegido por ellos.

Por eso, orientar no significa dar órdenes, sino acompañar al hijo desde la comprensión, el diálogo abierto y la confianza en sus capacidades para que él asuma la construcción de su proyecto de vida con entusiasmo, convicción y la certeza de contar con un respaldo familiar incondicional.