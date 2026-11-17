Apreciados lectores:

Al acercarnos al cierre del año escolar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a padres, madres, docentes y estudiantes que nos acompañaron durante este recorrido educativo. Cada semana, nuestra revista escolar llegó gratuitamente a miles de hogares a través del diario, convirtiéndose en un espacio de encuentro con la lectura, el conocimiento, la creatividad, el afianzamiento de lo desarrollado en clase a través de variados ejercicios y propuestas para vivenciar valores.

Agradecemos especialmente a las familias que dedicaron tiempo a compartir sus páginas con los niños, acompañándolos en las actividades y despertar su curiosidad por aprender. Su participación demuestra que la educación se fortalece cuando la escuela y el hogar trabajan unidos. Cada lectura compartida, cada pregunta respondida y cada desafío resuelto representan pequeños grandes logros en la formación de nuestros niños y jóvenes.

El cierre del año escolar nos invita a celebrar los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y los esfuerzos realizados. También es una oportunidad para reconocer la dedicación de los docentes y el compromiso de las familias, protagonistas fundamentales del proceso educativo.

Mirando hacia el próximo año, renovamos nuestro compromiso de ofrecer una revista escolar innovadora, atractiva y de calidad, con contenidos actualizados y acordes con el currículo oficial vigente. Incorporaremos nuevas propuestas pedagógicas, actividades participativas y recursos que favorezcan el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje significativo.

Asimismo, proyectamos desarrollar cursos de capacitación continua para docentes, orientados a fortalecer sus competencias profesionales, actualizar sus conocimientos y enriquecer sus estrategias de enseñanza, respondiendo a los desafíos de la educación actual.

Desde el Departamento de Servicios Educativos del diario ABC Color, reiteramos nuestra gratitud por la confianza y el acompañamiento recibidos. Deseamos a todas las familias unas felices y reparadoras vacaciones, con momentos de unión, alegría y nuevas experiencias.

¡Gracias por permitirnos ser parte de la educación de sus niños y jóvenes! Sigamos aprendiendo y creciendo juntos.