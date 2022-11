1. Ordena las palabras y obtendrás la definición.

La tipología textual - de organizar - los distintos textos. - de clasificación, dependiendo - de la trama, estructura, entre otros. - es la forma - de la intención, - infinidades - Existen -

Capacidad

Reconoce diversas tipologías textuales.

2. Macroestructura

Según T. A. van Dijk (1980), «el texto es una unidad de comunicación organizado en dos tipos de estructura: la macroestructura y la superestructura textual.

La macroestructura textual da cuenta del contenido semántico que representa el tema del texto; por ejemplo, el título de una noticia constituye muchas veces la macroestructura de ese texto periodístico, si resume efectivamente la información presentada en el cuerpo de la noticia. En cambio, la superestructura textual representa el esquema de composición del texto, cómo se organiza el contenido».

4. Ejercicios

Lee cada texto e identifica la tipología y la intención.

Texto 1

«La casa se fue vistiendo de silencio, como si la muerte tuviese pasos de seda. No hacían ruido. Todo el mundo hablaba en voz baja. Mamá se quedaba casi toda la noche cerca de mí. Pero yo no me olvidaba de él. De sus carcajadas. De su diferente pronunciación. Hasta los gritos de los grillos, allá fuera, imitaban el trac, trac de su barba. No podía dejar de pensar en él. Ahora ya sabía lo que era el dolor. Dolor no de recibir golpes hasta desmayarse. No de cortarse el pie con un pedazo de vidrio y recibir puntos en la farmacia. Dolor era eso que llenaba todo el corazón, con lo que la gente tenía que morirse, sin poder contarle a nadie el secreto. Dolor era lo que me daba esa debilidad en los brazos, en la cabeza, hasta en el deseo de dar vuelta la cabeza en la almohada. Y la cosa empeoraba. Mis huesos estaban saltando de la piel. Llamaron al médico. El doctor Faulhaber vino y me examinó. No tardó mucho en descubrirlo todo».

Mi planta de naranja lima. José Mauro de Vasconcelos

Tipo de texto: Intención comunicativa: Clase: Trama:

Texto 2

Tipo de texto:

Intención comunicativa:

Clase:

Trama:

Texto 3

EL CICLO DEL AGUA. El agua del planeta circula continuamente entre la tierra y la atmósfera. El agua líquida de ríos, lagos, mares y océanos, se calienta por la acción del sol, se evapora y se transforma en vapor de agua. El vapor de agua asciende y, al enfriarse, se convierte en nubes. Por tanto, las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua. Después, el agua de las nubes cae a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Una parte del agua que cae a la tierra se filtra y da lugar a las aguas subterráneas. El resto queda en la superficie en ríos, lagos, mares y océanos. Y volverá a empezar el ciclo del agua.

Tipo de texto:

Intención comunicativa:

Clase:

Trama:

Texto 4

Jopara

Ingredientes

250 g de locro

250 g de poroto

1 kg de carne

2 cebollas grandes

Sal a gusto

Elaboración

Remojar por separado el locro y el poroto. Hervir juntos durante dos horas. Agregar la carne cortada en trozos y una salsa hecha con el aceite y la cebolla. Salar a gusto y dejar hervir durante dos horas más.

Tipo de texto:

Intención comunicativa:

Clase:

Trama:

Respuesta del ejercicio 1

La tipología textual es la forma de organizar los distintos textos. Existen infinidades de clasificación, dependiendo de la intención, de la trama, estructura, entre otros.

Fuente: MEC. Módulo de comunicación. (2007)