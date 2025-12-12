Asunción: Escobar condiciona apoyo a préstamo y cuestiona herencia “desastrosa” de Nenecho

El concejal cartista César “Ceres” Escobar señaló que aún no conoce en detalle la solicitud de préstamo presentada por el Ejecutivo Municipal, la cual ingresó recién este jueves a la Junta Municipal y será analizada el próximo martes en la Comisión de Hacienda.

“La solicitud ingresó recién a la Junta Municipal, el día de ayer. Entonces, darte una explicación detallada no podría”, expresó el edil, al indicar que primero estudiará los documentos antes de asumir una postura definitiva.

Duras críticas a la gestión de Nenecho

Escobar fue contundente al cuestionar la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Ruiz, a quien responsabilizó por la delicada situación financiera de la Comuna.

“Nosotros encontramos una administración bastante vacía, y bueno, era lo que se esperaba y como bien dijo el dictamen del interventor, encontramos algo desastroso”, afirmó, señalando que el escenario obliga a evaluar herramientas de crédito.

Apoyo condicionado al destino del dinero

El concejal dejó en claro que no defenderá el préstamo sin conocer el detalle del monto y su uso específico. “No podría defender la solicitud de la Intendencia hasta leer los detalles que conlleva el monto y para qué el monto detallado va a ir”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que no acompañará la iniciativa si no refleja un cambio de rumbo respecto a administraciones anteriores.

Prioridad para jubilados y funcionamiento municipal

Escobar enfatizó que uno de los puntos clave será garantizar el pago de la deuda con los jubilados municipales.

“Ver a jubilados ya falleciendo o injustamente padeciendo su no pago de un derecho que ellos aportaron durante años”, lamentó, y afirmó que buscará que el crédito “se pueda estipular y blindar” para ese fin.

Asimismo, subrayó la necesidad de evitar la paralización del municipio y el incumplimiento con proveedores. “Quiero prever que proveedores o bien el sistema operativo del municipio no frene”, advirtió.

“No me voy a prestar para desvíos”

Finalmente, el edil aseguró que ejercerá un rol de contralor para evitar que los fondos sean utilizados con otros fines.

“No es que creo en la herramienta de crédito, necesitamos el crédito, pero puedo velar y dar mi palabra que voy a ser un contralor del para qué del crédito”, enfatizó.

Escobar concluyó que el endeudamiento no debe convertirse en una práctica habitual. “No podemos hacer que parezca ordinario, algo que solo debería usarse en etapas de crisis, y bueno, es la etapa en que estamos”, sentenció.