Miguel Prieto responde a críticas y defiende las alianzas políticas de Yo Creo

El precandidato presidencial y exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, habló sobre las recientes tensiones internas dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Yo Creo en Ciudad del Este.

La firma de una nueva alianza entre las dirigentes departamentales del PLRA y Cruzada Nacional, además de otros sectores opositores, marca el fin de la colaboración con Yo Creo, con quienes habían formado una coalición en las elecciones extraordinarias pasadas.

Lea más: Reunión secreta de Peña y ministros de la Corte fue para “acelerar” condena a Prieto, afirma senador

Según el exintendente, la situación actual es un “problema local” que, lamentablemente, trascendió a los altos mandos del Partido Liberal, quienes, a su juicio, no comprenden completamente la realidad de Ciudad del Este.

Miguel Prieto subrayó su compromiso con los acuerdos previos que había firmado con diversos aliados. Destacó que se firmaron más de 70 alianzas, y enfatizó que continuará respetando cada uno de estos pactos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Yo voy a cumplir cada uno de los acuerdos”, afirmó. En ese sentido, añadió que, a pesar de las diferencias locales, la unidad en el proyecto a nivel nacional sigue siendo primordial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Defendió también la gestión realizada en la Municipalidad de Ciudad del Este. Habló de la independencia en su administración, que fue clave para su éxito. “Gran parte del buen gobierno es porque mantuvimos la independencia y no permitimos mucha injerencia de Carlos Portillo (PLRA) dentro de la Municipalidad”, explicó.

Lea más: Prieto celebra que la oposición defina por encuestas a su candidata única para Asunción

Mencionó que la gestión sin interferencias fue un factor decisivo para ganar la confianza de los electores. “El voto en las elecciones fue un voto premio, por la buena gestión”, sentenció.

Prieto critica al PLRA y al discurso sobre el respeto

Prieto rechazó las acusaciones de soberbia y falta de respeto hacia los miembros del PLRA, particularmente a la concejal liberal María Portillo. “Es mentira que Miguel Prieto es un soberbio, siempre la tratamos como una más y tiene sus espacios dentro de la Municipalidad”, afirmó.

El exintendente también destacó que, en otras localidades, las alianzas con el PLRA son fructíferas, se ceden posiciones para sus aliados, sin generar conflictos. Sin embargo, en Ciudad del Este, las exigencias del PLRA no fueron suficientes, según Prieto, quien aseguró que la gestión de la intendencia cedida a María Portillo fue una muestra de “grandeza” y “respeto”.

Yo Creo también está abierto para colorados

Prieto también señaló que su movimiento, Yo Creo, está abierto a recibir a liberales y colorados que deseen unirse al proyecto de cara a las elecciones municipales de 2026. “Esto solo va a agigantar la gran victoria que vamos a tener en 2026”, afirmó. Sugirió además que el Partido Liberal podría perder todos sus escaños en Ciudad del Este si sigue por el camino actual.

Con respecto a las decisiones tomadas en Asunción, Prieto aclaró que apoya a Johanna Ortega como la mejor opción para la capital.